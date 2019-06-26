"Наш сын стал монстром". С учителя требуют $27 млн за неудачный химический опыт

Школьник из Нью-Йорка получил ожоги третьей степени во время "радужного эксперимента" на уроке химии. По мнению экспертов, педагог грубо нарушила требования техники безопасности, что и привело к трагедии. Родители подали на преподавателя в суд.

Учитель химии из школы Бикон в Нью-Йорке во время эксперимента грубо нарушила инструкции по безопасности, в результате чего один из её учеников получил ожоги 30 процентов поверхности тела, сообщает Daily Mail. По словам экспертов, 16-летний Алонзо Янес пострадал из-за халатности преподавателя.

Опыт проводился в необорудованном классе, где отсутствовала вентиляция, необходимая для работы с летучими химическими веществами. Кроме того, ученики сидели слишком близко к столу с реактивами, и у них, в отличие от учителя, не было защитных очков Самуэлла Сигманн, Аппалачский государственный университет

Инцидент произошёл в 2014 году. Учитель химии Анна Пул хотела продемонстрировать школьникам "радужный эксперимент", когда при сжигании различных минеральных солей возникает разноцветное пламя, но реакция вышла из-под контроля.

Родители пострадавшего ученика подали к местному департаменту образования и преподавателю иск на $27 млн. На прошлой неделе Янес впервые появился на заседании Верховного суда Манхэттена, где слушается дело, и подробно описал всё, что ему пришлось пережить в день трагедии.

Учительница налила в контейнер метанол. Что-то зашипело, и оттуда вырвался огненный шар. Огонь начал буквально пожирать мою плоть. Боль была невыносимой. Я упал и стал кататься по полу, но пламя не гасло. Я чувствовал себя куском мяса на сковороде Алонзо Янес

Янес получил ожоги третьей степени: больше всего пострадали лицо, шея, руки и торс. Мать Алонзо, 51-летняя Ивонн, во время слушаний вспомнила, как она подготавливала к появлению дома изменившегося до неузнаваемости сына его младшую сестру Алану.

Я говорила ей: "Твой брат больше не будет выглядеть так, как прежде. Сначала тебе будет страшно. Он будет похож на Франкенштейна" Ивонн Янес

Когда я в первый раз после случившегося увидел своё лицо, то не узнал себя. Я как-будто превратился в персонажа фильма ужасов Алонзо Янес

По словам матери пострадавшего, друзья Алонзо по-разному отреагировали на изменения его внешности. Кто-то не подал виду, другие же, наоборот, не смогли сдержать эмоций, но все отнеслись к случившемуся с пониманием и старались оказать посильную помощь.

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