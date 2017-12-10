Мальчик не пережил смерть дедушки, а его мать — смерть мальчика

Так прервалась семейная линия Томлин из Саут-Шилдс, Великобритания. Врачи говорят, в семье плохая сердечная наследственность... а может, слишком большие и любящие сердца.

10-летний Джэк Фада Томлин был очень привязан к своему дедушке Джеймсу, ведь малыш рос без отца, пишет Daily Mail. Джек болел футболом, они вместе ходили на матчи.

Но в этом году дедушки не стало. Причина смерти — разрыв сердца. Через 18 часов ребёнок стал жаловаться матери, 32-летней Эшли Томлин, на сильную боль в груди, но дочь Джека сама горько переживала утрату и посчитала, что мальчику просто больно от потери дедушки.

Через два часа ребёнка доставили в больницу, где Джек скоропостижно скончался от разрыва центральной артерии.

Мы думали, что боль в сердце у Джека вызвана потерей дедушки. Иронично, что сердце Джека не выдержало...ведь... у Джека было самое большое сердце. Он дал мне лучшие 10 лет моей жизни Эшли Томлин

Эшли Томлин не смогла пережить смерть двух любимых мужчин. Вместе с матерью Джилл они вместе прожили ещё две недели.

В понедельник, 4 декабря, Джилл нашла Эшли бездыханной в ванной комнате. Приехавшая скорая помощь констатировала ту же причину смерти, что и у покойного сына Эшли.