Матери запретили встречать Рождество на могиле её ребёнка

Стефани Браун всегда украшает могилу своего сына на праздники, но в этот раз жители пожаловались на неё в горсовет.

С момента смерти сына 27-летней Стефани Браун прошло семь лет. Девушка приходит на его могилу раз в неделю, а на каждый праздник украшает её, чтобы чувствовать единение с сыном.

В канун Рождества она поставила ёлку и нарядила её вместе с младшей дочкой, но эта идея не понравилась другим посетителям кладбища в Норвиче, поэтому они пожаловались на Стефани в горсовет и потребовали убрать дерево из-за его нецелесообразности.

В горсовете мне сказали убрать ёлку в целях собственной безопасности. То же самое случилось и с другими мамами, которые хотели встретить праздник вместе со своими детьми, которых нет в живых Стефани Браун

Девушка была огорчена приказом совета. Она понимала, что тратить нервы и силы на споры бесполезно, поэтому решила убрать искусственную ёлку, а на её месте посадила настоящую.

Оскар не может быть с нами, сидеть за одним столом и открывать подарки, поэтому я хотела создать праздник для него. Моя младшая дочь Ола расплакалась, когда я стала убирать ёлку Стефани Браун

Как сообщает Metro, в городском совете Норвича объяснили своё решение тем, что у кладбища должен быть приличный вид, а также оно должно быть безопасно и доступно другим людям.