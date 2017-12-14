Бойфренд пообещал девушке покончить с собой, но в итоге себя убила она

23-летняя Коринн Хейс из Олдена, Манчестер-Сити, была младше Брайана Маршалла на десять лет, но разница в возрасте не мешала им любить друг друга. Это история о той самой любви до самой смерти...

Коринн была счастливой девушкой, она любила жизнь, была лучшей подругой для всех своих друзей. А он...в вечной депрессии, погружённый в свои проблемы. Она просилась переехать к нему, уже говорила о семье и будущем, а он сторонился таких идей мать Коринн Мэнди Хайес

Коронер Джоанн Кирсли, ответственная за следствие, вскрыла мобильный телефон Коринн и прочитала последние переписки. Интересным ей показалось только одно сообщение, написанное за два часа до смерти Коринн своему возлюбленному.

Если ты решишь сделать это, то и я вместе с тобой. Встретимся там, на той стороне Коринн Хейс

Я подозреваю, что во время ссоры Брайан угрожал причинить себе вред, поэтому девушка решила испугать его тем, что в таком случае ей тоже незачем оставаться на этой земле. Видимо, алкоголь, неосторожность, а также гнев привели Коринн к смерти коронер Джоанн Кирсли

Вряд ли она хотела умереть. Она не наблюдалась у психиатра, попыток суицида зафиксировано не было, она собиралась на долгожданный фестиваль....Девушка дышала полной грудью и требовала этого от Брайана коронер Джоанн Кирсли

И вот полтора года после смерти Коринн следствие всё-таки сделало своё предварительное заключение: несчастный случай. Но расследование продолжается, ведь главный свидетель — Брайан Маршалл — в психиатрической больнице на лечении.