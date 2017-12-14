Бойфренд пообещал девушке покончить с собой, но в итоге себя убила она

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Бойфренд пообещал девушке покончить с собой, но в итоге себя убила она

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23-летняя Коринн Хейс из Олдена, Манчестер-Сити, была младше Брайана Маршалла на десять лет, но разница в возрасте не мешала им любить друг друга. Это история о той самой любви до самой смерти...

<p>Мать Коринн была против их любви и отношений, ведь они были такими разными.</p>

Коринн была счастливой девушкой, она любила жизнь, была лучшей подругой для всех своих друзей. А он...в вечной депрессии, погружённый в свои проблемы. Она просилась переехать к нему, уже говорила о семье и будущем, а он сторонился таких идей

мать Коринн Мэнди Хайес

<p>Во время романа Коринн даже пыталась забеременеть, но безуспешно. Она всеми силами пыталась удержать Брайана, но тот предпочитал компании друзей её обществу.</p>

<p>В июне Коринн утроилась на работу в социальный центр, а в честь такого события купила билеты на фестиваль Parklife, на который собиралась сходить вместе с подругой Сарой. За день до мероприятия она случайно узнала, что её возлюбленный устраивает вечеринку у себя дома, на которую её он не пригласил. Она нарядилась и направилась к дому Брайана.</p>

<p>Молодые поссорились, а потом он просто ушёл. Коринн осталась пить, а наутро её нашли мёртвой.</p>

Коронер Джоанн Кирсли, ответственная за следствие, вскрыла мобильный телефон Коринн и прочитала последние переписки. Интересным ей показалось только одно сообщение, написанное за два часа до смерти Коринн своему возлюбленному.

Если ты решишь сделать это, то и я вместе с тобой. Встретимся там, на той стороне

Коринн Хейс

Я подозреваю, что во время ссоры Брайан угрожал причинить себе вред, поэтому девушка решила испугать его тем, что в таком случае ей тоже незачем оставаться на этой земле. Видимо, алкоголь, неосторожность, а также гнев привели Коринн к смерти

коронер Джоанн Кирсли

Вряд ли она хотела умереть. Она не наблюдалась у психиатра, попыток суицида зафиксировано не было, она собиралась на долгожданный фестиваль....Девушка дышала полной грудью и требовала этого от Брайана

коронер Джоанн Кирсли

И вот полтора года после смерти Коринн следствие всё-таки сделало своё предварительное заключение: несчастный случай. Но расследование продолжается, ведь главный свидетель — Брайан Маршалл — в психиатрической больнице на лечении.

Автор:
АХ
Алина Хохлова
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