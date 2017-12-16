"Из-за веснушек и рыжих волос я чужая в родной Индии"

24-летняя Пуджа Ганатра родилась в индийской семье из Мумбая, Индия, но её внешность совершенно нетипична для индианки. В детстве она стеснялась своей внешности, а сейчас для неё это повод гордиться собой.

Пуджа родилась в семье 51-летнего Раджеша и 46-летней Имакси — настоящих индусов с тёмной кожей и тёмными глазами, пишет Daily Mail.

В возрасте трёх лет родители заметили, что на лице дочери появляются какие-то пятна. Девочку сразу отвезли в больницу на обследование, где им объяснили, что пятна — простые веснушки.

Мы думали, что кожа Пуджи белая из-за болезни, поэтому решили больше не иметь детей, так как считали, что все средства уйдут на лечение нашей первой дочери Отец Пуджи Раджеш Ганатра

Когда девочка пошла в школу, её высмеивали одноклассники и дразнили девочки. В старших классах ей даже советовали избавиться от веснушек, пройти лазерную терапию, потому что считали это некрасивым.

На меня постоянно все косятся и принимают за иностранку. Со времени старшей школы со мной фотографируются прохожие и удивляются, когда я начинаю говорить с ними на хинди. Такое случалось больше ста раз за всю мою жизнь в Мумбае Пуджа Ганатра

Когда девушка поступила в университет, от имени ректора вуза её попросили прикрывать предплечья из-за белых рук, хотя в учебном заведении не было дресс-кода и все девушки оголяли руки и животы. Это стесняло Пуджу, она чувствовала себя гадким утёнком.

Во время поездок на такси и посещения достопримечательностей в других штатах Индии со мной начинают разговаривать на английском и повышать цены. Мне даже приходится доказывать, что я местная, чтобы они не смели меня разводить на более крупные суммы Пуджа Ганатра

Цвет кожи Пуджи до сих пор многие считают некрасивым и советуют что-нибудь предпринять, чтобы избавиться от веснушек, — даже во взрослом возрасте. Отчасти из-за этого Пуджа не может найти свою любовь.

Родители говорят, что всё дело в генах. Моя бабушка умерла, когда я ещё не ходила в школу, поэтому спросить о моих предках мне не у кого, а моё любопытство растёт с каждым днём Пуджа Ганатра

Однажды, посетив с туристическими визитами США и страны Европы, девушка поняла, что она вовсе даже не особенная, а обычная. На родину к себе, в Мумбай, она вернулась совершенно иной.

Я так устала от советов, упрёков и косых взглядов, что решила просто полюбить себя такой, какая я есть. Ведь природная красота — это самое ценное, чем может похвастать женщина Пуджа Ганатра

Сейчас Пуджа мечтает сделать ДНК-тест, провести исследование и выяснить, чья кровь течёт в её жилах. Из уроков истории она хорошо знает, что Индия оставалась "жемчужиной британской короны" больше ста лет до обретения независимости в 1947 году. Она считает, что этот факт что-то значит для её генеалогического дерева.