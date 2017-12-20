Известную художницу нашли мёртвой в ванной, она была на 25-й неделе беременности

Тело 37-летней художницы из Лондона Франчески Лоу обнаружил в ванной её муж. Врачи говорят, что причиной смерти стали порок сердца и норовирус.

Франческа Лоу прославилась благодаря многочисленным победам на художественных конкурсах. Девушка окончила Королевскую академию искусств в Лондоне, её работы выставлялись в Великобританиии, США и Китае. В 2003 году художница получила премию "Красный особняк" (Red Mansion Prize), в 2004 году Deutsche Bank Pyramid Award за изобразительное искусство, а в 2008 году представляла Великобританию в Пекинском биеннале.

В 2012 году во время первой беременности врачи обнаружили у Франчески пролапс митрального клапана в сердце. А в январе 2013 года Лоу сняли с учёта в больнице, так как она не явилась на приём. Девушке было направлено письмо об извещении, но неизвестно, получила ли она его.

В начале этого года Франческа вновь начала испытывать боли в сердце, она посетила кардиолога в госпитале Хомертон. В этот момент девушка была беременна вторым ребёнком. Как уверяют в больнице, за помощью Лоу обратилась не сразу.

23 января 2017 года у Франчески начались сильные боли в груди, более того, несколько дней она страдала от токсикоза. Она потеряла сознание в своей ванной. Её обнаружил муж Гэвин Нолан. Он вызвал скорую помощь, но врачи ничего не смогли сделать. Ребёнка тоже спасти не удалось.

После вскрытия у художницы обнаружили порок сердечной мышцы и норовирус. По статистике, 50% случаев острых кишечных инфекций у взрослых и 30% у детей старшего возраста вызываются именно норовирусами.