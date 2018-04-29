23-летний человек застрял в теле ребёнка, который не может ходить и говорить

Житель Индии родился с редким генетическим заболеванием, из-за которого на всю жизнь остался ребёнком.

23-летний житель Индии застрял в теле пятикилограммового ребёнка, неспособного говорить и ходить. Местные жители прозвали Манприта Сингха "человеком с пинту" после того, как он перестал развиваться умственно и физически, когда ему исполнился один год, оставшись на всю жизнь малышом, сообщает The Sun.

За Манпритом ухаживают его тётя и дядя, которые везде берут его с собой и очень любят маленького племянника. Мужчина родился в 1995 году, но вдруг перестал расти ещё до того, как научился говорить и ходить. Врачи уверяли его отца, что мальчик скоро снова начнёт развиваться, но этого так и не произошло.

Сейчас в местной больнице уверены, что сбой произошёл из-за дефицита гормона роста, но определить, что его вызвало, без дорогого медицинского оборудования невозможно. Некоторые ученые уверены, что Манприт родился с синдромом Ларона — редким генетическим заболеванием.

Но, несмотря на свой дефект, Манприт купается в любви своих родственников и жителей деревни. Многие верят, что он является воплощением Бога.

Манприт хихикает, как малыш, и редко грустит. Он пугается и плачет, только когда собака или любое другое животное издаёт звук. Он восхитительный ребёнок и пытается подружиться с любым нашим гостем Дядя

Манприт настолько полюбил своих дядю и тётю, что, когда его отправляют к родителям, он начинает плакать и перестаёт есть. Поэтому ребёнок остался жить у родственников. Сейчас семья собирает деньги на лечение мальчика, чтобы понять, что с ним произошло и возможно ли дальнейшее лечение.