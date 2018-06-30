"Я купила книгу для дочки и нашла там записку, которая разбила мне сердце"

Мама Натали Коулман из штата Виктория, Австралия, отправилась в букинистический магазин, чтобы порадовать своего ребёнка. Но обнаружила то, на что никак не рассчитывала. Её находка стала началом трогательной истории, в которой вопросов больше, чем ответов.

Подержанные вещи — это хороший способ сэкономить, дать вторую жизнь предметам или же найти настоящие редкости. Так, вероятно, думала и Натали, и многие вместе с ней. Только у таких вещей есть одна особенность — они зачастую хранят тайны своих предыдущих хозяев.

Натали недавно отправилась в букинистическую лавку в Мельбурне и приобрела книгу от Disney про принцесс для своей дочки Лени. Когда они решили почитать сказки перед сном, они обнаружили в розовом томике небольшую записку. Её содержимое тронуло маму до глубины души.

На малиновом листике с нарисованным от руки сердечком папа по имени Барри обращался к своей дочке Алексис — ей и должна была принадлежать когда-то книга. Он говорил про какие-то неблагоприятные обстоятельства, которые могли помешать ему сделать Алексис этот подарок.

Дорогая Алексис! Если ты получила книгу не из моих рук, значит, для меня обстоятельства сложились трагически. Но знай, что я любил тебя всем сердцем. Я засыпал и просыпался с мыслью о тебе. С любовью, папа (Барри) Барри, автор записки

Находка породила много вопросов. Что случилось с папой, кто такая малышка Алексис, получила ли она этот подарок, почему книга оказалась у букинистов вместе с такой личной и душераздирающей запиской? Девушка решила во что бы то ни стало разобраться в ситуации и вернуть книгу девочке, которой были адресованы строки. Потрясённая Натали разместила на нескольких страничках в соцсетях запись о находке с просьбой помочь ей. Пользователи в комментариях тоже стали переживать за судьбу героев истории.

Недавно я купила эту книгу <...> для дочки. И записка просто разбила мне сердце. Если вы знаете Алексис (папу зовут Барри), буду рада вернуть ей книгу

Натали даже вернулась обратно в магазин и стала расспрашивать продавцов, но те, к сожалению, тоже не смогли установить предыдущего владельца. Теперь она надеется на помощь всех, кто прочтёт её пост.