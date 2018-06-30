У матери украли сына и вернули через два года, но тот вырос и доказал, что не её

Удивительная история похищения, обретения и неожиданных открытий произошла в Чикаго, США. Судьбы многих людей переплелись в сложную нить, распутать которую до конца ещё только предстоит.

У Доры и Честера Фрончак в 1964 году в одной из больниц Чикаго родился сын. Целый день мама была самым счастливым человеком на свете, пока его не пришла забрать женщина в одежде медсестры. Пола похитили, и полиция вместе с ФБР начала грандиозные поиски.

Найти малыша удалось только спустя два года — в торговом центре в Нью-Джерси. Он подходил под описание: у Пола был такой же изгиб на ухе. И найдёныша отвезли чете Фрончак. Тогда не было точных ДНК-тестов, и быть уверенными на 100% было нельзя. Но родителей, которые наконец вернули своего ребёнка, это не пугало.

Но на этом невероятная история не закончилась. Мальчик рос, и однажды, когда ему было 10, наткнулся на коробку с газетными вырезками. Тогда он узнал, что его похищали. Родители подтвердили рассказ, и в ум мальчика закрались сомнения, которые с каждым годом только росли. Он сильно отличался от матери с отцом... Отрастил волосы, стал увлекаться рок-музыкой и мотоциклами. Даже когда парень покинул дом и завёл свою семью, его продолжала терзать эта история.

Пол решился на тест ДНК вопреки воле четы Фрончак. И узнал, что его биологическими родителями на самом деле являются совсем другие люди. Но установить их имена было не так просто.

Это, безусловно, был один из самых сложных случаев, над которыми я когда-либо работала. Большим облегчением было наконец дать ему ответ Сиси, генетический детектив

Оказалось, что Пол на самом деле — Джек Розенталь. И он на шесть месяцев старше. Когда же герой наконец увидел настоящую семью, его ждало несколько неприятных открытий. Его раннее детство оказалось печальным и полным слёз. Мать страдала алкоголизмом, а отец был неуравновешенным ветераном. По воспоминаниям одного из братьев, родители "держали детей в клетке", а сестрёнка-близнец Пола — Джилл, как и он в своё время, пропала. Но теперь родители уже умерли.

Я узнал, что у меня также есть сестра-близнец, которая пропала. Я никогда не думал, что эта тайна станет только больше, когда мы найдём ответ Пол Фрончак / Джек Розенталь

С приёмными родителями Пол всё-таки помирился. И теперь у 54-летнего героя истории две задачи: найти потерянную сестрёнку и выяснить, что же всё-таки стало с настоящим Полом. Этой невероятной истории, судя по всему, ещё далеко до конца.