Младенец, погибший при крушении в Эфиопии, летел на первую встречу с дедушкой

Девятимесячная канадка Руби Паулс стала одной из самых маленьких жертв страшной авиакатастрофы.

Малышка Руби отправилась в Кению вместе с семьёй, чтобы встретиться на Пасху со своим дедушкой, которого она никогда не видела. С крошкой на роковой борт поднялись её 34-летняя мама Кэролайн Каранджа, семилетний братишка Райан и четырёхлетняя сестрёнка Керри. А также бабушка, которая ранее приехала к ним в Онтарио, Канада.

Но девочке так и не суждено было встретиться с дедушкой Квиндосом, пишет huffingtonpost. Она погибла при крушении самолёта в Эфиопии, где из 157 человек не выжил никто. Боинг, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, разбился через несколько минут после взлёта.

60-летний дедушка, ждущий в гости свою маленькую внучку, сразу лишился всей семьи. Убитый горем, он рассказал про последний разговор со своей дочкой, мамой Руби. Женщина говорила ему по телефону, что скучала по дому и рада будет вернуться. И обмолвилась о тревожном предчувствии, которое терзало её и вызывало страх. Оно оказалось пророческим.