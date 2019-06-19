Парень встретил будущую жену, навещая могилу незнакомца в течение двух лет

Пользователь "Твиттера" поделился невероятной историей, в которой фигурируют и убийства, и свадьба. И, кажется, она достойна того, чтобы её перенесли на экран.

Юзер с ником sixthformpoet рассказал о том, как встретил свою жену, и настаивает на правдивости своих слов. История началась с того, что умер его отец. Он очень любил родителя и часто приносил цветы на его могилу в маленькой деревушке в Суссексе, Англия.

И всё бы ничего, если бы его не расстроила соседнее захоронение. Могила всегда была пуста, никто на неё никогда не приходил. Парень решил исправить ситуацию. С тех пор каждые две недели в течение двух с половиной лет он стал приносить цветы и отцу, и незнакомому человеку. По словам юзера, он даже стал ощущать странное родство с покойным.

Мне было жаль парня, похороненного рядом с моим отцом. Он умер на Рождество в возрасте 37 лет. Ему никто никогда не приносил цветы. <...> И я начал покупать их для умершего человека, которого даже никогда не видел, и стал думать о нём, как о друге sixthformpoet

Но однажды парню пришло в голову погуглить имя покойника, и он узнал страшную правду. Этот человек был преступником: в Рождество он убил свою жену, затем её родителей, а потом покончил с собой. Юзер почувствовал, что должен как-то оправдаться перед убитыми. Он отправился на их могилы — тоже с цветами. И пока он бормотал извинения, за его спиной появилась девушка, которая была племянницей убитой женщины. Они разговорились, парень пригласил её на свидание. А спустя два года пара расписалась. "Да, именно так я встретил свою жену", — закончил историю sixthformpoet.