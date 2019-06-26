Мальчик, пропавший 12 лет назад, всё это время терпел издевательства отца

В конце концов терпение Энтони лопнуло, и он выстрелил в своего обидчика. Сейчас ему грозит тюрьма.

Энтони Темплету было пять лет, когда в 2007 году он бесследно пропал из своего дома в штате Техас. Только спустя 12 лет полицейским удалось его найти. Оказалось, чтобы обрести свободу, подростку пришлось застрелить своего отца. Сейчас он арестован и обвинён в убийстве, сообщает The Sun.

По данным полицейских, между родственниками произошёл конфликт, в результате которого Энтони сделал три выстрела. Одна из пуль попала прямо в голову мужчины. Впрочем, его сестра Наташа утверждает, что у брата не оставалось другого выбора. Их отец Берт всегда был жестоким и постоянно над ними издевался, поэтому, по всей вероятности, Энтони выстрелил в целях самозащиты.

Все эти годы он был изолирован и подвергался насилию со стороны собственного отца. Мой брат в последний раз защитился от этого злобного человека Наташа

Наташа также рассказала, что Берт и её мама жили вместе около 10 лет, прежде чем он исчез вместе с Энтони. Мужчине несколько раз предъявлялись обвинения в жестоком обращении.