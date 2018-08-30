Французская теннисистка переоделась прямо на корте, но судья этого не оценил

Во время матча 1/64 финала Открытого чемпионата США по теннису (US Open) во Флашинге состоялся матч между французской спортсменкой Ализе Корне и шведкой Юханной Ларссон. В этот день стояла жара +38 градусов по Цельсию, и судья решил дать девушкам дополнительный 10-минутный перерыв.

Ализе Корне вернулась в игру в майке наизнанку. Заметив эту оплошность, она быстро переодела её прямо на корте, но за это судья обвинил её в неспортивном поведении.

Пользователи Сети возмутились решением рефери. Они подняли в "Твитере" настоящий бунт, где выступили против сексизма в теннисе. Одна из пользовательниц заступилась за теннисистку, указав, что мужчинам переодеваться на корте можно без предупреждений.

Ализе Корне вернулась на корт после 10-минутного перерыва из-за жары. Неправильно надела свою свежую футболку. Переодела её прямо на корте. Получила code violation. Неспортивное поведение… Но мужчинам переодеваться на корте можно... @JudyMurray

Другой пользователь "Твиттера" также не нашёл ничего ужасного в поступке француженки, отметив, что под футболкой она носила соответствующий лиф, а не кружевное бельё.

На дворе 2018 год, и мужчины постоянно переодевают футболки на корте. У неё под футболкой было не кружевное бельё, а идеально подходящий спортивный лифчик. Ужасные двойные стандарты @Artemis_VM

Однако заступники теннисистки ей никак не помогли. Она всё равно проиграла в трёх сетах и вышла из чемпионата.