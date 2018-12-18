Семь поводов для Кокорина и Мамаева заткнуться и помалкивать о позоре

Кокорин и Мамаев назвали позором продление ареста — сегодня Мосгорсуд подтвердил решение нижестоящей инстанции, и Новый год футболисты, избившие двоих людей, проведут за решёткой. Пока друзья-миллионеры из других клубов лениво записывают инстаграм-обращения "в поддержку Саши и Паши", мы тут скромно напомним о том, что чья бы корова мычала... Навскидку только самых громких скандалов, когда "Позор!" им кричала вся страна, мы припомнили семь штук.

1. Оборзевшие в Монте-Карло

Не успели болельщики нашей сборной отойти от позорного вылета национальной команды с Евро-2016, эти двое (к слову, входившие в её состав) устроили загул вселенского масштаба в Монте-Карло. В модном ночном клубе Twiga футболисты заказали шампанское "Арман де Бриньяк", стоимость которого равняется 500 евро за бутылку. По словам очевидцев вечеринки, всего щедрые россияне купили для гостей заведения около 500 таких бутылок на общую сумму 250 тысяч евро.

2. Писающие мальчики

Летом 2016 года в Сети появились фото, на которых форвард "Динамо" Александр Кокорин сидит в джакузи, а сзади видна макушка Павла Мамаева. Этот снимок произвёл эффект разорвавшейся бомбы, ведь незадолго до этого в соцсетях активно муссировались слухи о нетрадиционной ориентации футболистов. Поводом тогда стала вот эта фотография.

3. У нас тут своя атмосфера

В декабре 2014 года Александр Кокорин отпраздновал ничью с командой "Рубин" в одном из банных комплексов Барвихи. После водных процедур игрок сборной России перешёл к объятиям обнажённых девушек. Примечательно, что Дарьи Валитовой (тогдашней невесты Кокорина) среди девушек не было. Как сообщают источники, час в обществе фигуристых жриц любви в среднем обходится в 300 долларов. Оказывают ли они сексуальные услуги, неизвестно.

4. А если найду?..

После вылета сборной России с чемпионата мира по футболу в 2014 году в "Инстаграме" появился фотоснимок Александра Кокорина, вызвавший большой резонанс среди болельщиков и в СМИ. На фото футболист и его приятели запечатлены на борту частного самолёта, где они играют в карты и лузгают семечки. Подпись под фото гласит: "Мальчик, ты не понял!))) Семечки нам принесли, мы домой летим". Это фото вызвало возмущение не только у болельщиков, но и у футбольных экспертов. "Видимо, эти ребята не повзрослели. У них с умишком не очень хорошо. Я возмущён", — заявил обозреватель "Советского спорта" Евгений Ловчев.

5. "С Павликом пить"

Зимой всё того же 2016-го Кокорин и Мамаев, наплевав на болельщиков и их мнение, устроили себе каникулы на Мальдивах. Оба выложили в "Инстаграме" насмешливое видео, на котором они отдыхают на лежаках и с душой исполняют посвящённую им песню "С Павликом пить", переделанную после известных событий из хита "Ленинграда". Болельщики восприняли этот поступок как очередной плевок в свою сторону.

6. Потому что мы команда!

В сентябре 2015 года Кокорин и Мамаев прибыли в Швейцарию в составе сборной России по футболу с рюкзаками всемирно известного бренда Louis Vuitton стоимостью около 250 тыс. рублей. Остальные подопечные Леонида Слуцкого были полностью укомплектованы экипировкой сборной России. Интересно, что подобная разобщённость во внешнем виде была строго запрещена при предыдущем тренере сборной Фабио Капелло. Игрокам сборной было положено два вида одежды: деловые костюмы или спортивные костюмы с символикой сборной России. В обоих случаях предполагалось носить чемоданы и рюкзаки технического спонсора — компании Adidas.

7. Конец карьеры

Отмечая 10-летие своей дружбы, парочка избила чиновника Минпромторга России Дениса Пака. Позже выяснилось, что той же ночью игроки "Зенита" и "Краснодара" напали на 33-летнего водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.