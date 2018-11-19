"Простите, что причинил боль". Футболист убил себя, не выдержав смерти мамы

24-летний спортсмен боролся с депрессией после того, как рак забрал его самого родного человека.

Последнее, что написал талантливый футболист в Facebook перед тем, как его нашли мёртвым, были слова: "Извините все, кому я причинил боль". 24-летний Брендон Радж из Южного Уэльса также выложил фотографию покойной матери, которая четыре года назад не смогла победить рак, сообщает The Sun.

Извините все, кому я причинил боль. Пожалуйста, не думайте, что я эгоист. Я не был лучшим сыном или другом. Мне очень жаль, скоро все увидимся... Ещё раз простите за то, что причинил боль. Пока, ребят Брендон Радж

Брендон до последнего не мог смириться со смертью мамы, и в последнее время у него были финансовые трудности из-за низкой зарплаты на работе. Кроме того, проблемы возникли и в отношениях с его девушкой.

Погибший был подающим надежды футболистом, который играл за местную команду. Однако травма колена не давала ему уйти в профессиональный спорт. Тело Брендона нашла его девушка после того, как прочитала сообщение в Facebook.