Операция по коррекции зрения превратила жизнь миллионера в ад, и он не выдержал

Родители погибшего рассказали, что сын носил очки с 12 лет и всё это время мечтал от них избавиться.

Житель Канады покончил с собой после неудачной лазерной операции на глазах, из-за которой он в течение 20 лет терпел невыносимую боль. Пол Фицпатрик лёг на операционный стол в 1996 году, чтобы улучшить зрение. В результате всё это время 56-летний мужчина страдал от головной боли, словно в глазах находились иголки, сообщает The Sun.

Я не испытываю больше каких-либо приятных чувств. Боль, словно глаза постоянно горят, заглушает всё в моей голове и внутри меня. Пожалуйста, простите меня за то, что я недостаточно сильный, чтобы с этим справиться. Последние месяцы были невыносимы Пол Фицпатрик

Родители Пола рассказали, что из-за плохого зрения сын носил очки с 12 лет, но, повзрослев, захотел от них избавиться. Мужчина решился на фоторефракционную кератэктомию, в ходе которой удаляется поверхностный слой роговицы. Это самый первый способ лазерного исправления зрения, который считался на тот момент вполне безопасным. Однако вскоре после операции у него появились мигрень и сухость в глазах.

Канадские врачи не смогли выявить причину болей, поэтому миллионер отправился в Европу и США в поисках специалиста, который мог бы ему помочь. В итоге мужчина перенёс множество операций, от которых ему становилось только хуже. За несколько месяцев до трагедии боль стала настолько невыносимой, что большую часть времени Пол держал глаза закрытыми и ходил с тростью.

Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, Пол смог создать собственный бизнес и заработать на нём целое состояние. При этом мужчина добился успех без чьей-либо поддержки, лишь руководствуясь своим чутьём. Однако сколько он ни старался, ему так и не удалось справиться с болью. Родители считают, что причиной ухудшающегося состояния мужчины могла стать невралгия роговицы и если бы Пол об этом знал, то продолжил бы лечение.