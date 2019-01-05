"Она не хотела быть счастливой без мамы и после её смерти покончила с собой"

Мама, которая воспитала девушку без участия отца, долгое время боролась с раком груди.

Бывшая телевизионная актриса покончила с собой после того, как не смогла справиться с потерей мамы, которая скончалась от рака груди. 32-летняя Кэди Стюарт не чувствовала себя счастливой без самого главного человека в её жизни. Девушка написала предсмертную записку, в которой попросила друзей присмотреть за её собакой, сообщает Mirror.

Кэди нашли мёртвой в собственном доме в Большом Манчестере после того, как она перестала отвечать на звонки и сообщения. Мама девушки, Шарон, умерла в ноябре прошлого года.

Отец не принимал участия в её воспитания, и всю жизнь она жила с мамой и бабушкой. Она поступила в колледж парикмахерского искусства в Тамсайде, очень хорошо училась и зарабатывала на жизнь в салоне красоты и снимаясь в телепередачах Кузина

Но когда у Шарон нашли рак, то всё изменилось. После её смерти Кэди уже пыталась покончить с собой, так как хотела быть рядом с мамой. Она перестала есть и сильно похудела. Она не хотела чувствовать себя счастливой, она хотела ощущать боль Кузина

Кэди прикрепила к двери предсмертную записку, в которой лишь попросила позаботиться о её псе.