Первые супермаркеты отказались от пластика и перешли на "банановые" упаковки

В странах Азии дела с переработкой отходов обстоят совсем плохо. Вьетнам, например, находится на 4-м месте среди стран, загрязняющих океан пластиком.
А ведь пластик отравляет не только окружающую среду, но и людей. Ведь мы в том числе питаемся продуктами, которые предоставляет нам море.
Да, во многих европейских странах сократили использование одноразовой посуды, а в магазинах больше не выдают бесплатные пластиковые пакеты.
Но ситуация все равно близилась к катастрофе. Однако владельцам одного супермаркета в Таиланде пришла в голову отличная мысль, сообщает Lad Bible.
Да, вы всё верно поняли. Вместо пластиковых упаковок было решено заворачивать продукты в листья банановых пальм.
Эта идея пришлась многим по вкусу, и такие банановые упаковки распространились по магазинам крупных городов Таиланда.
А затем тренд подхватили и во Вьетнаме. Сейчас разработчики хотят развить идею и придумать, как можно приспособить эти листья для упаковки мяса.
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