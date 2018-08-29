Жена получила от мужа открытку на их 29-ю годовщину через 2 дня после его смерти

Мужчина узнал о своём диагнозе год назад, и всё это время супруги наслаждались последними совместными днями.

Когда человек умирает, многие жалеют о том, что не успели ему сказать. Но Марк Меррелл покинул этот мир, сказав своей жене самое главное в жизни. Супруги праздновали 29-ю годовщину свадьбы, и 51-летний мужчина попросил медперсонал купить ему открытку по такому особенному случаю. Там он написал своё последнее "люблю", сообщает Mirror.

В тот день Марка доставили в больницу с последней стадией идиопатического лёгочного фиброза — неизлечимого заболевания, которое нарушает работу лёгких. В последние минуты жизни мужчина рассказал медсёстрам, что собирался отпраздновать в эти выходные годовщину свадьбы, но, видимо, этому не суждено сбыться. Тогда медперсонал предложил купить Венди открытку и отправить от его имени.

Венди получила поздравление через несколько часов после смерти Марка и за день до их праздника.

Мне стало легче, когда я поняла, что он думал обо мне до самого конца. В этом был весь Марк Венди

Марк перенёс сердечный приступ, когда ему было 34 года, а в 37 ему сделали шунтирование. После того как в 2016 году ему был поставлен страшный диагноз, супруги весь следующий год наполняли воспоминаниями. А затем здоровье Марка ухудшилось.