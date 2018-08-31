Жена помогла мужу избавиться от останков бывшей девушки, скормив их крокодилам

В суде женщина настаивала, что ей пришлось помочь супругу, так как он угрожал убить её.

Жительница Северной Каролины оказалась на скамье подсудимых после того, как решила помочь мужу избавиться от расчленённого тела его подруги. Сначала Аманда Перри Хейс пыталась растворить останки в кислоте, а затем бросила в реку в надежде на то, что их съедят крокодилы. В итоге супруги были осуждены за убийство первой и второй степени, которое произошло в 2011 году, сообщает People.

Пара убила Лауру Акерсон в соей квартире, после чего расчленила её тело и перевезла в контейнерах в дом сестры Аманды в Ричмонде, штат Техас. На суде женщина призналась, что не принимала участия в убийстве, а лишь помогала избавиться от улик, поскольку супруг угрожал ей.

Однако суд присяжных не поверил Аманде, в итоге её приговорили к 20 годам тюремного заключения. Супруг тем временем уже отбывает пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

По словам близких, Лаура была очень улыбчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь. Незадолго до смерти она открыла два бизнеса, связанных с графическим дизайном. Кроме того, она воспитывала двоих маленьких сыновей.