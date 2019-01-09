Бабушка спасла бывшему мужу жизнь, пожертвовав почку спустя 20 лет после развода

Мэри и Билл жили в браке в течение 24 лет и воспитали двоих детей, но со временем их любовь угасла.

Несмотря на то что супруги развелись 20 лет назад, Мэри Зиглер пришла на помощь своему бывшему мужу, когда он больше всего в ней нуждался. Мэри и Билл Хенрих встретились, когда им было всего по 14 лет, и уже спустя четыре года влюблённые сыграли свадьбу, сообщает People.

Супруги вместе воспитывали двоих детей, но, несмотря на идиллию в отношениях, с годами их любовь начала увядать.

Билл очень рассудительный, в то время как я более спортивная. И у нас становилось всё меньше общих интересов 62-летняя Мэри

Со временем их различие стало настолько велико, что это уже нельзя было игнорировать. И спустя 24 года брака Мэри и Билл развелись, но с одним условием: остаться друзьями, несмотря ни на что.

Когда тебе 18 лет, то ты один человек, а когда 40 — совершенно другой. Вот что с нами произошло. Мы стали старше и совершенно другими людьми Мэри

Дружба между бывшими супругами спасла Биллу жизнь. В феврале 2018 года мужчина узнал, что ему необходима пересадка почки. Однако врачи никак не могли найти подходящего донора, в то время как его состояние начало ухудшаться. К счастью, Мэри идеально подошла и хирурги провели успешную операцию.