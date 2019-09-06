Любящий муж попросил жену закрыть глаза для сюрприза и затем ударил её ножом

Даже спустя год Лора Мэй из Кента, Англия, не понимает, где её семейная жизнь свернула не туда. И хоть раны зажили, а женщина стала частым гостем на судебных заседаниях, она не может двигаться дальше. Ведь один вопрос ей всё никак не дает покоя: за что?

Лора и Шон были вместе шесть лет, и всё между ними было идеально. Они никогда не ссорились, лишь изредка ворчали, когда приходила очередь мыть посуду. Накануне пара вернулась из Кореи, где провела незабываемый отпуск. Супруги правда любили друг друга и не хотели никогда расставаться, пишет The Sun.

В тот страшный октябрьский вечер они устроили маленький романтический ужин с едой навынос. Решив лечь пораньше, супруги направились в спальню, хотя до сна сразу дело и не дошло. Через пару часов Шон заявил, что слышал шум внизу, и пошёл проверить. А когда вернулся, признался, что у него есть для Лоры подарок.

Он сказал мне лечь обратно на кровать и закрыть глаза. Чтобы я не подглядывала, Шон положил мне на глаза полотенце. Он начал считать от 10, но так и не смог дойти до конца, он путался и раза три начинал сначала. "Надеюсь, это щенок", — пошутила я Лора Мэй

Но, к сожалению, это был не щенок. Набравшись смелости, Шон ударил жену ножом с такой силой, что ручка сломалась в его руках. Лора закричала, и Шон испугался. Он вызвал скорую, и их обоих забрали в больницу. Врачам Шон сказал, что жена случайно поранилась, но медики поняли, что это намеренная рана. Они сообщили в полицию, и Шона арестовали. В этом октябре, спустя год, ему вынесут приговор.

Пьяная "Мама года" зарезала мужа, когда он запретил ей продолжить веселье в баре