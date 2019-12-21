Супруги, которые прожили вместе 70 лет, умерли лицом к лицу с разницей 20 минут

Иногда сказки о вечной любви становятся явью, а фраза "жили они долго и счастливо и умерли в один день" получает доказательства в реальности.

Лэс и Фрида Остин из Мичигана, США, поженились в далёком 1949 году после того, как на выпускном вечере их познакомили друзья, пишет Michigan Live. Супруги вели обычную жизнь: жена работала в химчистке, муж служил в ВВС, а потом работал полицейским, уйдя в отставку спустя 40 лет.

Несмотря на скромный быт, пара имела нечто большее: им было хорошо вместе. Они путешествовали, искали интересные предметы на гаражных распродажах. Фрида собирала кулинарные книги и любила печь печенье, а Лэсу очень нравилось его есть. Постепенно у них появились дети — дочка и сын. А потом четверо внуков и даже восемь правнуков.

Так, прожив в мире и согласии, чета Остин недавно отметила 70-летнюю годовщину свадьбы. А вскоре 90-летние старички оказались в хосписе — тоже вместе, лёжа на соседних кроватях лицом друг к другу. Первым умер Лэс, а спустя 20 минут за ним отправилась верная жена, которая не смогла бросить супруга в последнем пути.