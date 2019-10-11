Записывайте рецептик: в японском ресторане подают суп, который варится 74 года

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Фото © Twitter / Estudiar en Japón и Twitter / The Japan Times 

Кто-то недоволен, когда приходится одним и тем же блюдом всю неделю питаться, а этот супчик японцы уже не одно десятилетие едят и останавливаться не собираются.

Как известно, Япония — один из главных консерваторов из всех азиатских стран. На улицах то и дело можно встретить элементы традиционной культуры, местных жителей в кимоно, старые храмы и постройки. К таким относится и ресторан "Отафуку", располагающийся в Токио. Он открылся в начале прошлого века, но работает до сих пор, пишет Oddity Central.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/estudiarenjapon" target="_blank"><strong>Estudiar en Japón</strong></a> и Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/whatsiteverwas/" target="_blank"><ins>whatsiteverwas</ins></a></p>

Но самой известной изюминкой "Отафуку" является оден — японское блюдо, напоминающее суп. В наваристом бульоне тушатся различные овощи, мясо, рыба, яйца, тофу — что угодно! И чем дольше это томится на огне, тем вкуснее получается. Когда одна партия начинки съедается, в бульон добавляется новая. При необходимости подливается вода — ведь супчик расходится по тарелкам и просто выкипает.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/japantimes" target="_blank"><strong>The Japan Times</strong></a> и Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tokyofoodfile/" target="_blank"><strong>tokyofoodfile</strong></a></p>

Бульон десятилетней давности в Японии не редкость, но в "Отафуку" пошли куда дальше. Суп, который сегодня разливают посетителям, впервые сварили в 1945 году, когда предыдущая кастрюля пострадала во время бомбёжки. Это самый старый бульон в стране, а может, и во всём мире.

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