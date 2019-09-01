Будьте осторожны: сурикат раскрыл своё истинное лицо, попав в объектив фотографа

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Фото © Twitter/N.

Пользователь "Твиттера" mamekoro51 в своём профиле выкладывает снимки различных животных из зоопарка, специализируясь на малышах. И из-за этого на его аккаунт невозможно смотреть долго — ведь мимиметр зашкаливает просто катастрофически.

Но главной звездой зоопарка "Инокашира" в Токио, Япония, и всего "Твиттера" стал застенчивый детёныш суриката

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/mamekoro51" target="_blank">N.</a></p>

Завидев фотографа, малыш засмущался и спрятался за угол, отказываясь выходить, пишет Bored Panda

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/mamekoro51" target="_blank">N.</a></p>

Но потом любопытство взяло верх, и сурикат вышел на свет, начав позировать, хоть и не без опаски

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/mamekoro51" target="_blank">N.</a></p>

Сурикаты — хищные маленькие зверьки, проживающие колониями в пустынях Южной Африки

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/mamekoro51" target="_blank">N.</a></p>

В свободное время они любят греться на солнышке в самых причудливых позах, из-за чего стали постоянными героями различных мемов

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/mamekoro51" target="_blank">N.</a></p>

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