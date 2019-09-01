Будьте осторожны: сурикат раскрыл своё истинное лицо, попав в объектив фотографа

Но главной звездой зоопарка "Инокашира" в Токио, Япония, и всего "Твиттера" стал застенчивый детёныш суриката
Завидев фотографа, малыш засмущался и спрятался за угол, отказываясь выходить, пишет Bored Panda
Но потом любопытство взяло верх, и сурикат вышел на свет, начав позировать, хоть и не без опаски
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В свободное время они любят греться на солнышке в самых причудливых позах, из-за чего стали постоянными героями различных мемов
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