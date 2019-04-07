55-летняя бабушка родила собственную внучку, став суррогатной матерью

Жизнь — бесценный подарок родителей, но мама Трейси Смит не стала останавливаться на этом и подарила дочери ещё и ребёнка.

Эмме Майлс 55 лет, в январе она стала матерью в третий раз и бабушкой — в первый. Причём одновременно. Дело в том, что её старшая дочь, Трейси, в 16 лет узнала, что имеет врождённый порок развития, синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера. У Трейси отсутствует матка, а значит, она не может сама выносить и родить ребёнка.

Узнав об этом, Эмма Майлс предложила дочери стать суррогатной матерью, когда она захочет завести детей. Трейси с мужем Адамом вспомнили о её предложении, когда Трейси был 31 год. К счастью, её синдром не затронул яичники, и врачи смогли взять у Трейси яйцеклетку, чтобы использовать её для ЭКО.

Маме пришлось сбросить вес и принимать гормональные препараты. Ей подсадили эмбрион в мае 2018-го, беременность протекала легко, и в январе она родила нашу дочь Эви с помощью кесарева сечения Трейси Смит

Сейчас Трейси и Адам проходят процедуру удочерения Эви, потому что, по британским законам, она считается дочерью родителей Трейси. Эмма Майлс хорошо перенесла роды и готова пойти на это ещё раз, если Трйси с мужем захотят братика или сестричку для Эви.