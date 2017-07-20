"Голубая кровь" Америки приедет в Россию. Кто он — новый посол США?

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла США в России. Лайф изучает подробности биографии политика, который входит в список самых богатых и влиятельных людей мира.

Первое, что нужно знать о новом американском после Джоне Хантсмане, — он дальний родственник нынешнего Госсекретаря США Митта Ромни. Причём не просто родственник — и Ромни, и Хантсманы являются праправнуками самого "апостола мормонов" Парли Паркера Пратта — старшего, одного из основателей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Оба политика также являются мормонами и ревностными прихожанами храма мормонов, построенного свыше 40 лет назад в самом центре Вашингтона.

Одним из строителей этого храма был отец Джона Хантсмана — Джон Хантсман — старший, миллиардер и основатель компании Huntsman Corporation, которая сейчас занимает лидирующие позиции на рынке химических продуктов. Кстати, корпорации Хантсманов принадлежат и пять предприятий в России по производству полиуретановых материалов, которые используются в самых разных отраслях промышленности: от нефтянки до производства напольного ламината.

Бизнес на упаковке

Джон Мид Хантсман родился в марте 1960 года в калифорнийском городке Редвуд-Сити в типичной многодетной мормонской семье: у его отца, Хантсмана-старшего, было шестеро сыновей и трое дочерей. Мать Карен Хейт тоже была правоверной мормонкой — причём её отец был членом Кворума двенадцати, высшего совета мормонской церкви (кстати, в Кворуме состоял и отец Митта Ромни).

Но, несмотря на столь "аристократический" статус, семья Хантсманов жила довольно скромно: в 70-е основатель семейства трудился наеёмным менеджером на заводах компании Dolco Packaging Corporation — той самой компании, которая придумала пластиковые коробки-яйценоски для куриных яиц.

Лишь в 1972 году Хантсман-старший решил основать свою собственную компанию по упаковке продуктов питания — причём для стартового капитала ему пришлось заложить в банке свой дом. Кстати, его первым клиентом стал "Макдоналдс", и большую часть детства Джон Хантсман —младший провёл за работой: он укладывал в коробки пластиковую посуду и картонные упаковки-раскладушки для биг-маков.

Тем не менее нефтяной кризис едва не уничтожил компанию, лишив дешёвого сырья для производства пластика. В итоге Хантсманы переехали к своим родственникам в Солт-Лейк-Сити, столицу штата Юта, где постарались начать бизнес с чистого листа, сделав упор на производстве химической продукции.

Из рокеров в политики

В Солт-Лейк-Сити Джон Хантсман поступил в престижную лютеранскую школу Highland High School, но затем он бросил учёбу, решив посвятить жизнь рок-музыке.

— Я был фанатом Эрика Клэптона и The Who, — позже вспоминал Джон. — Думаю, тогда вы бы меня не узнали: длинные лохматые волосы, я носил только кожаную куртку-косуху и узкие рваные джинсы.

Пик музыкальной карьеры Хантсмана — место клавишника в рок-группе Wizard. Объехав пол-Америки в стареньком гастрольном фургоне Ford Econoline, рок-группа распалась.

А Джон умудрился сдать экстерном экзамены на аттестат зрелости и поступил в Университет штата Юта, где он встретил свою жену Мэри Кей, которая, как настоящая примерная мормонка, родила ему семерых детей.

Также Хантсман стал членом Sigma Chi — одного из самых влиятельных студенческих братств Америки. К примеру, членами Sigma Chi являются актёр Бред Питт, телеведущий Дэвид Леттерман, 35 конгрессменов и сенаторов, восемь губернаторов, а также несколько десятков звёзд спорта и киноиндустрии.

Так что неслучайно, что Хантсман избрал для себя политическую стезю — уже в 1983 году благодаря связям отца он получил пост помощника президента Рональда Рейгана в Белом доме по вопросам сотрудничества с Китаем. Дело в том, что у Хантмана-старшего были деловые партнёры на Тайване, которые помогали решать и ряд политических вопросов с руководством КНР.

С этого момент карьера Хантсмана рванула вверх.

Человек Буша

Во время президентской компании 1988 года Хантсман стал делегатом от администрации Рейгана на Республиканском национальном съезде: самый молодой делегат в истории партии представлял 64-летнего кандидата-республиканца Джорджа Буша — старшего. Такой контраст понравился всем избирателям.

После триумфальной победы на выборах Хантсман — вернее, его отец — получил новый пост заместителя помощника секретаря управления международной торговли. Уже через год Джон стал заместителем помощника министра торговли по развитию торговли и торговле по делам Восточной Азии и Тихого океана. Ещё через год Буш-старший назначил Хантсмана полномочным послом США в Сингапуре.

Как раз в это время Huntsman Corporation купила три десятка химических заводов в странах Юго-Восточной Азии, которые принесли корпорации не только миллионы долларов прибыли, но и статус мирового лидера.

Карьера посла в Сингапуре была недолгой: в 1993 году Джордж Буш — старший проиграл выборы Биллу Клинтону и Хантсман был отозван на родину.

Он вернулся в родной штат Юта и занялся делами корпорации Huntsman. Также он возглавил ряд благотворительных проектов корпорации — прежде всего, Институт рака Хантсмана (от рака умерли родители Джона Хантсмана — старшего, который уже перенёс четыре операции), также он основал при церкви мормонов несколько организаций, борющихся за сохранение института традиционных семей.

И, разумеется, он стал одним из ведущих спонсоров Джорджа Буша — младшего, когда в 2000 году он решил побороться за пост президента США.

Губернатор

На государственную службу Хантсман вернулся в 2001 году, когда по предложению Буша-младшего он становится одним из двух заместителей директора Торгового представительства США — это правительственное агентство, занимающееся разработкой внешнеторговой политики страны, подготовкой торговых соглашений и т.д.

Однако уже в 2003 году он по настоятельному призыву отца вернулся в Солт-Лейк-Сити, чтобы стать губернатором штата Юта. Дело в том, что в 2002 году Солт-Лейк-Сити принимал зимние Олимпийские игры. Подготовка к Олимпиаде велась из рук вон плохо, пока оргкомитет при поддержке крупнейших мормонских семей Америки не возглавил Митт Ромни — нынешний глава Госдепа США (в оргкомитет вошёл и Хантсман-старший). Благодаря усилиям Ромни, игры прошли на высшем уровне и даже принесли прибыль организаторам. После Олимпиады губернатор штата Майк Левитт пошёл на повышение — на пост руководителя агентства по охране окружающей среды, а освободившееся кресло он и предложил занять Хантсману-младшему.

Однако партийные "праймериз" Джон проиграл — в результате партийных интриг руководство республиканцев выдвинуло кандидатуру 73-летней Олин Уолкер — "бабушку Республиканской партии", которая долгое время возглавляла партийное большинство в парламенте штата. Впрочем, через два года миссис Уолкер по состоянию здоровья ушла на пенсию и Хантсман-младший с разгромным счётом выиграл выборы.

На посту губернатора Хантсман работал четыре года и за это время показал себя весьма успешным и толковым организатором: так, по оценке экспертов Института Катона, штат при Хантсмане вошёл в тройку лучших американских штатов по условиям для веления бизнеса. Также штат занял первое место в стране по росту занятости.

Простым же жителям штата губернатор Хантсман запомнился тем, что ввёл экологические законы с ограничениями на выброс "парниковых" газов, а также запретил продажу алкоголя в ночные часы. Кроме того, он подписал "Закон о родительском выборе в образовании", который предусматривает введение специальных стипендий от правительства штата, за счёт которых одарённые дети из бедных семей могли бы обучаться в престижных частных школах и колледжах.

И хотя мормон-губернатор настроил против себя всех сторонников легализации гомосексуальных браков, публично заявив, что он скорее уйдёт в отставку, чем подпишет закон о легализации содомии, Хантсман-младший покинул свой пост с рейтингом одобрения в 90 процентов — небывалый случай в истории США.

Китайский инцидент

"Консервативный технократ-оптимист с умеренными позициями, который готов работать по существу" — так в 2009 году охарактеризовал Хантсмана президент-демократ Барак Обама, представляя его Конгрессу США как нового посла США в Китае.

Тогда китайско-американские отношения словно находились на распутье. С одной стороны, объём торгового оборота между крупнейшими экономиками мира достиг рекордных величин, и, по оценке Генри Киссинджера, "никогда ранее связи между нашими странами не были столь тесными".

С другой стороны, и республиканцы, и демократы опасались дальнейшего усиления Китая в международных делах. Поэтому американский истеблишмент выбрал курс на дестабилизацию Китая — как с внешней стороны границ, так и с внутренней. К примеру, в самом начале 2010 года президент Обама одобрил сделку по продаже крупной партии оружия Тайваню, после чего было объявлено о разрыве связей США и КНР по военной линии. Одновременно была усилена группировка американской армии в районах Южно-Китайского и Жёлтого морей, после чего президент Барак Обама объявил о начала подготовки Транс-Тихоокеанского торгового партнёрства, призванного изолировать Китай.

А вот на посла Джона Хантсмана американский президент возложил особую миссию: он должен был в 2011 году вдохновить очередную "цветную революцию" — на сей раз "жасминовую".

Все началось 20 февраля 2011 года, когда в двух десятках крупнейших городов Китая, включая и Пекин, одновременно начались студенческие демонстрации с требованием к Компартии Китая отдать власть в пользу оппозиции.

Китайские власти отреагировали поначалу довольно вяло — демонстрации были попросту разогнаны полицией. Но на следующий день активисты оппозиции призвали студентов вновь выйти на площади городов — под видом "гуляющей молодёжи".

В итоге раскачать молодёжь на "жасминовую революцию" так и не получилось, хотя протесты и продолжались более месяца. Несколько сотен китайских активистов были арестованы властями и приговорены к различным срокам заключения. Следом вспыхнул и дипломатический скандал: на видео китайских спецслужб было заметно, как посол Хантсман беседует с лидерами оппозиции накануне митинга у ресторана "Макдоналдс" на улице Ванфуцзин.

— Я просто гулял здесь, чтобы осмотреться, — невозмутимо ответил посол, пояснив, что он не был осведомлён о готовящейся здесь демонстрации.

В итоге Хантсман получил своеобразную китайскую чёрную метку: сайт посольства и его имя были временно заблокированы во всех китайских онлайн-поисковиках.

В итоге в апреле 2011 года Джон Хантсман сам подал в отставку с должности посла, не дожидаясь дальнейшего развития конфликта.

Как управлять миром?

Многие видные республиканцы, включая и одиозного Джона Маккейна (в 2008 году Ханстман был доверенным лицом Маккейна на президентских выборах), называли молодого дипломата как потенциального соперника Обамы на президентских выборах 2012 года. В принципе, и сам Хантсман был не против включиться в охоту за президентским креслом и даже основал свой президентский фонд Jon 2012 (jon2012.com)

Однако когда о своём желании бороться за пост президента вновь объявил Митт Ромни (он уже участвовал в партийных праймериз 2008 года, которые он проиграл Маккейну), Хантсман демонстративно снял свою кандидатуру в пользу родственника. В итоге Ромни одержал победу на всех партийных праймериз, став официальным кандидатом в президенты от республиканцев, но сами выборы он проиграл Бараку Обаме.

После предвыборных баталий Хантсман вновь отошёл в тень, занявшись семейным бизнесом — так, он возглавил Институт рака Хантсмана, затем — как один из крупнейших акционеров — был назначен в совет директоров компании Ford Motor Co., а также в состав правления корпорации Caterpillar Inc.

Как писала американская пресса, некоторое время он вёл долгие переговоры с президентом Обамой, лоббируя свою кандидатуру на пост директора Всемирного банка, но в итоге получил предложение возглавить Атлантический совет — американский мозговой центр в области международных отношений.

Интересно, что на этом посту он прославился тем, что пригласил в качестве старшего эксперта по российской политике Дейва Энтони, сценариста компьютерной игры-стрелялки Call of Duty: Black Ops. И после этого мы удивляемся подростковой инфантильности американской внешней политики!

Чего ждать России?

Впрочем, не стоит забывать, что и сам Джон Хантсман — младший в определённой степени тоже принадлежит к поколению "кидалт" — не желающих взрослеть подростков. Он по-прежнему ходит на концерты рок-групп и обожает принимать участие в соревнованиях по мотокроссу. Да и все значимые карьерные решения за Хантсмана-младшего, по сути, принимал его отец, который, несмотря на преклонный возраст, до сих пор держит в своём кулаке все семейные дела.

Так что сегодня российским политологам остаётся лишь гадать, кто же в действительности стоит за назначением Джона Хантсмана на должность посла в России: госсекретарь США Митт Ромни или же его отец, владеющий предприятиями на территории России?

Но, как бы там ни было, с экономической точки зрения назначение Хантсмана — это весьма позитивный сигнал к выстраиванию нормальных экономических взаимоотношений с Россией.

Сложнее обстоит дело, если посмотреть на назначение Хантсмана с других точек зрения — прежде всего с политической. Если назначение Хантсмана в Китай было оправдано тем, что дипломат довольно хорошо разбирался в китайской политике и знал мандаринский диалект китайского языка, то с Россией Хантсман мало знаком и не знает русского языка.

С другой стороны, реалии жизни на постсоветском пространстве ему хорошо известны на примере Армении — именно эта страна и является зоной особых интересов клана Хантсманов.

Будучи в Москве в 1988 году, Джон Хантсман — старший, который выбирал в Советском Союзе подходящие химические предприятия для вложения денег, решил посетить пострадавший от землетрясения Ереван. Вид разрушенного стихией города настолько потряс сердце Джона, что тот сразу же выделил деньги на строительство бетонного завода для восстановления Еревана. Следом он стал помогать строить жилые комплексы и школы. Причём помощь была настолько велика, что в настоящее время в Гюмри есть школа и улица имени Хантсмана, сам Хантсман-старший стал почётным гражданином города и кавалером ордена Святого Месропа Маштоца.

Только один факт: за 25 лет члены семьи Хантсманов совершили более 50 поездок в Армению.

Именно Хантсман-старший содействовал и тому, что в Армении появилась мормонская неправительственная организация IRD (International Relief and Development — "Международные помощь и развитие"), которая стала оказывать гуманитарную помощь и одновременно создавать различные структуры — в основном, подразделения мормонской церкви, которая сегодня официально зарегистрирована в Армении и активно ведёт миссионерскую деятельность — да так, что армянские отцы церкви только вздыхают, наблюдая, как молодые продвинутые проповедники "окучивают" школы и высшие учебные заведения страны.