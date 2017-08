"Враг ЦРУ" и последний шанс Трампа. Кто он — новый директор ФБР?

На днях новым директором ФБР был утверждён 51-летний Кристофер Рэй — бывший консультант строительного конгломерата Трампа и самая настоящая тёмная лошадка из списков возможных претендентов. Впрочем, как выясняется, у Кристофера Рея есть не только блестящее будущее, но и богатое прошлое, полное самых неожиданных связей. Лайф выясняет подробности.

... — Ты ещё пожалеешь об этом! — выругался советник президента США, хлопнув стеклянной дверью больничной палаты так, что она едва не брызнула во все стороны осколками.

— Что здесь происходит? — спросил Кристофер Рэй, глядя на застывшего у больничной койки гиганта Джеймса Куми, яростно сжимавшего кулаки.

Всё-таки не каждый день тебя в компании с директором ФБР вызывает по обычному телефону исполняющий обязанности генерального прокурора США, чтобы попросить помочь спустить с лестницы советника президента США. Правда, сама лестница была запружена агентами спецслужб в одинаковых серых костюмах, которые растерянно смотрели по сторонам, не зная, что делать.

— Эти мошенники решили подсунуть документы на подпись Джорджу, пока тот ещё не пришёл в себя... Они меня просто отодвинули как предмет мебели, словно забыв о том, что сейчас я исполняю обязанности прокурора. Я был обязан заставить уважать себя...

— Джеймс, я не знаю, что именно творится между тобой и Белым домом, но ты всегда можешь рассчитывать на меня. Даже если сейчас они обрежут все источники питания, мы всё равно должны держаться вместе. Иначе они нас просто сожрут.

— Согласен, Крис...

Эта фраза стоила тогдашнему заместителю генерального прокурора США Кристоферу Рэю карьеры — через некоторое время он был уволен из Министерства юстиции.

Но тогда Рэй и предположить не мог, что эти же самые слова станут причиной и нового карьерного взлёта — на пост директора ФБР вместо уволенного со скандалом Джеймса Куми.

Сын юриста

Кристофер Ашер Рэй родился 17 декабря 1966 года в Нью-Йорке в семье белых воротничков. Его отец, Сесил Рэй, был партнёром влиятельной юридической фирмы Debevoise & Plimpton, а мать Хильда была директором-распорядителем благотворительного фонда Чарльза Хейдена — больше всего этот фонд известен по планетарию Хейдена в Музее естественной истории Нью-Йорка.

Как и полагается типичному представителю американской золотой молодёжи, Кристофер Рэй получил блестящее образование — он окончил Академию Филлипса в Массачусетсе — это элитная частная школа, в которой в своё время учились дети многих американских президентов.

Далее Рэй поступил на юридический факультет Йельского университета, где он стал членом университетской команды по гребле — а все знают, что для студентов старых университетов "Лиги плюща" нет занятия престижнее и важнее, чем гребля на байдарках.

В университете Кристофер познакомился и со своей будущей женой Хелен Гаррисон Хауэлл, единственной дочерью вице-президента банка First National Bank of Atlanta, которая в Йеле училась на бакалавра философии и редактировала университетскую газету The Yale Daily News. В 1989 году Кристофер и Хелен поженились, сейчас они воспитывают двоих детей — дочь Каролину и сына Трипа.

В 1992 году Кристофер начал свою юридическую карьеру в качестве клерка судьи Дж. Майкла Луттига из Апелляционного суда Соединённых Штатов.

Затем он переехал в Атланту, где устроился адвокатом в старейшую американскую юридическую фирму King & Spalding LLP, основанную ещё в 1885 году. Впрочем, для нас куда более важно, что в те годы офисом этой компании управляли бывший генпрокурор США Гриффин Белл (ныне уже покойный), бывший губернатор штата Джордж Бусби и бывший сенатор Сэм Нанн, не считая нескольких десятков других бывших чиновников рангом пониже. И потому в компании действовало железное правило: для успешного продвижения наверх каждый адвокат должен иметь за плечами опыт государственной службы — впрочем, ценился не столько сам опыт выживания в коридорах власти, сколько те полезные связи, которая давала госслужба.

И в 1997 году Кристофер Рэй вернулся на государственную службу — благодаря Гриффину Беллу, он был принят на должность помощника Федерального прокурора США в штате Джорджия.

Самое громкое дело, которым Рэю пришлось тогда заниматься — это суд против ветерана войны во Вьетнаме Эндрю Бреннана, который в ходе ссоры застрелил шерифа полиции, всадив в его тело девять пуль. Несмотря на протесты многочисленных правозащитных организаций, пытавшихся доказать, что Бреннан вернулся с войны психически больным человеком с посттравматическим расстройством, Рэй железной рукой провёл процесс до конца. В итоге присяжные осудили ветерана на смертную казнь.

Также Рэю пришлось отдуваться и за скандальное дело Троя Дэвиса, также осуждённого на смертную казнь за убийство полицейского в 1989 году. "Дело Дэвиса" стало одной из самых громких криминальных историй последних десятилетий в США. Как настаивали правозащитники, смертный приговор был вынесен без веских улик против Дэвиса, широкая кампания в поддержку осуждённого велась в Интернете, за его помилование было собрано около миллиона онлайн-подписей, казнь требовали отменить и в Совете Европы. В итоге Дэвис всё равно был казнён в 2011 году, но на его деле выросли карьеры не одного десятка госслужащих, и Рэй был одним из них.

В Вашингтон!

В 2001 году Рэй перешёл в Министерство юстиции США на должность помощника заместителя генерального прокурора США. Заместителем же прокурора в то время был никто иной как Джеймс Коми — предшественник Рэя на посту директора ФБР, уволенный со скандалом президентом Трампом.

Рэй с Коми работали душа в душу — они курировали не только расследование теракта 11 сентября 2001 года, но и дело против американо-швейцарского бизнесмена Марка Рича, основателя компании Marc Rich Co., которого без преувеличения можно назвать крёстным отцом российской коррупции. Он торговал иранской нефтью в обход американского эмбарго, закупал никель и золото на Кубе, заключал сделки с Муаммаром Каддафи и заработал миллионы, поставляя в СССР зерно из Канады, наплевав на международные санкции из-за войны в Афганистане.

В начале 90-х Марк Рич, благодаря связям с российскими чиновниками, превратился в ведущего поставщика алюминия на мировом рынке — по данным Forbes, через его руки прошла каждая третья тонна выработанного в те годы алюминия.

От обвинения по 65 пунктам — от государственной измены до неуплаты налогов — Рича спас президент Билл Клинтон, подписавший указ о помиловании бизнесмена. Причём Клинтон сделал это в самый последний день своего президентства — ровно за час до того, как навсегда покинуть Белый дом.

Марк Рич уже готовился к триумфальному возвращению в США из зарубежного изгнания, как Коми с Рэем в кратчайшие сроки смогли подготовить новое уголовное дело против босса "русской мафии". Агенты ФБР уже ждали предпринимателя в аэропорту, но кто-то из администрации Белого дома предупредил Рича, и тот в самый последний момент отказался от возвращения в США.

Враг ЦРУ

Тем не менее после этого дела карьера Рэя резко рванула вперед — в 2003 году 36-летний Кристофер Рэй сам становится заместителем генерального прокурора США и руководителем Уголовного подразделения (Justice Criminal Division). На этом посту он занимался вопросами мошенничества с ценными бумагами, коррупцией в обществе и пиратством в сфере интеллектуальной собственности. Но самым громким его делом стало расследование мошенничества топ-менеджмента скандальной энергетической корпорации Enron.

Корпорация Enron возникла в 1985 году в результате слияния двух газовых компаний Internorth и Houston Natural Gas из Техаса и Небраски, став первой компанией, обладающей всеамериканской сетью газовых трубопроводов. В течение 90-х годов компания переориентировалась и на торговлю электроэнергией, а также вышла на рынок энергетических фьючерсов. За 15 лет компания стала седьмой по величине в США, а стоимость её активов составила около 50 миллиардов долларов.

Но затем топ-менеджмент Enron купил несколько убыточных компаний. Именно в тот момент на должность финансового директора Enron заступил 36-летний Эндрю Фастоу, который предложил для спасения кредитного рейтинга скрывать убытки, компенсируя их за счёт других сделок. В частности, план Фастоу заключался в создании подставных компаний в офшорных зонах, которые скупали у корпорации неликвидную собственность вместе с долгами, расплачиваясь акциями самого Enron. Затем компании продавались по частям, а прибыль шла в офшоры (по данным ФБР, только на Каймановых островах было зарегистрировано 692 компании менеджеров Enron). Вскоре подобные махинации стали главным источником доходов топ-менеджеров, а долги Enron превысили 40 миллиардов долларов.

Однако такая деятельность не могла оставаться незамеченной вечно. После смены нескольких топ-менеджеров новый президент Enron Джеффри Скиллинг решил придать дело огласке, посчитав, что из него попытаются сделать козла отпущения за финансовые преступления предшественников. Он неожиданно ушёл в отставку, передав финансовые документы в Минюст. Так началось грандиозное расследование, которое ударило по всему политическому истеблишменту Америки.

Дело в том, что президент Enron Кеннет Лэй (он и подставил Скиллинга) был давним другом президентской семьи Буш, и не просто другом, но главным спонсором избирательных кампаний как Бушей, так и всей Республиканской партии. Многие высокопоставленные сотрудники администрации Буша-младшего в прошлом входили в руководство Enron или же члены их семей занимали в корпорации какие-либо видные посты, благодаря чему компания не только получила беспрецедентную долю в государственных поставках электроэнергии, но также и невиданные налоговые поблажки.

Кроме того, выяснилось, что Enron была и "карманной" кампанией Центрального разведывательного управления США.

Один из основателей компании и её главных акционеров Фрэнк Уиснер — младший является сыном бывшего заместителя директора ЦРУ Фрэнка Уиснера — старшего, который, используя связи в резидентуре ЦРУ в Дели, помог компании выиграть контракт на строительство крупнейшей в Индии электростанции в Дабхоле.

Также в состав правления компании входили бывший директор ЦРУ Джон Дейч, бывший исполнительный директор ЦРУ Нора Слаткин, а также десятки чиновников разведывательного ведомства.

Впрочем, на Enron работали не только вышедшие в отставку разведчики. Как писал известный американский журналист Дэвид Уолш из газеты The Sunday Times, "за последние пять лет в головном офисе Enron абсолютно легально работали два десятка действующих агентов ЦРУ, которые помогали в глобальных операциях компании, связанных с противодействием конкуренции со стороны иностранных корпораций и правительств. Одни оперативники ЦРУ учили сотрудников Enron искусству вербовки, другие предоставляли оперативную информацию ЦРУ, в том числе и перехваченные операторами проекта "Эшелон" телефонные переговоры и взломанную электронную почту нужных людей. Благодаря этим разведывательным данным Enron удалось получить миллиарды долларов в прибыльных контрактах в Азии, Южной Америке и Европе...".

В свою очередь Enron стало настоящим кошельком ЦРУ при проведении многих "грязных" операций. Например, когда правозащитники стали следить за пролётами частных самолётов ЦРУ, перевозивших узников из одной секретной тюрьмы в другую, миссию транспортировки "человеческого материала" взяли на себя менеджеры Enron.

Однако, несмотря на то что усилиями Кристофера Рэя, возглавившего межведомственную рабочую группу по расследованию дела Enron, против топ-менеджмента были собраны самые весомые доказательства — более 3000 коробок с документами и 4 терабайта цифровых данных, дело фактически было замято. За мошенничество были осуждены 22 менеджера корпорации среднего звена, включая и главного фигуранта дела Эндрю Фастоу, который, согласившись сдать в казну 24 миллиона долларов, получил десять лет тюрьмы (позже в тюрьме оказались и Кеннет Лэй с Джеффри Скиллингом). Однако все ниточки, ведущие к руководителям ЦРУ, были оборваны.

Дело было в Абу-Грейб

Другим уголовным расследованием, в котором Рэй чувствительно задел интересы ЦРУ, стало расследование о пытках в иракской тюрьме Абу-Грейб. Скандал начался в апреле 2004 года, когда американский канал CBS показал сюжет о пытках над заключёнными тюрьмы, Американские солдаты снимали на свои мобильные телефоны, как они насилуют заключенных, затем пытают электричеством и унижали самыми изощрёнными способами.

— Они заставляли нас ходить на четвереньках, как собак, — рассказывали выжившие заключённые иракцы. — Солдаты ездили на нас верхом, заставляли вылавливать еду из тюремных туалетов. Ещё мы должны были гавкать, как собаки, а если ты не гавкал, то тебя били по лицу без всякой жалости. После этого они нас бросали в камерах, забирали матрасы, разливали на полу воду и заставляли спать в этой жиже, не снимая капюшонов с головы. И постоянно всё это фотографировали, заставляя нас делать непристойные вещи...

Американские надзиратели Чарльз Грейнер и Сабрина Харман, которые не стесняясь позировали на фоне груды тел убитых ими иракцев, признались, что пытки они производили по приказу агентов ЦРУ — дескать, перед допросом жертву надо было "разогреть".

Но руководители ЦРУ лишь развели руками: ничего не знаем, это клевета.

В итоге Рэю спустили приказ с самого верха: расследование прекратить. За пытки ответили только мелкие сошки — 11 охранников тюрьмы, которые получили символические сроки наказания — от трёх месяцев до одного года лишения свободы. Например, Сабрина Харман, любившая заставлять заключённых изображать из себя собак, получила шесть месяцев тюрьмы. Самым суровым образом был наказан только Чарльз Грейнер, признавший себя виновным в убийстве нескольких человек. За свои "подвиги" он получил десять лет тюрьмы.

Лояльность и закон

Однако решающим пунктом для карьеры Рэя стали не эти расследования, а противостояние ЦРУ и самому президенту Джорджу Бушу в 2004 году, когда чиновники Белого дома и разведки решили буквально пропихнуть законопроект (дополнение к "Патриотическому акту"), дающий права спецслужбам на слежку за гражданами в целях соблюдения национальной безопасности.

Этот законопроект юридический советник президента США Энрике Гонзалес решил подсунуть на подпись генеральному прокурору США Джону Эшкрофту в тот самый момент, когда прокурор в больнице Вашингтона отходил от наркоза после операции на поджелудочной железе.

Но с таким поворотом дела не согласился Джеймс Коми, который в момент болезни Эшкрофта исполнял обязанности генпрокурора США. Рослый Коми просто выгнал посланников президента из больничной палаты.

Поддержали Коми и заместитель генпрокурора Рэй и тогдашний глава ФБР Роберт Мюллер, пригрозившие уйти в отставку, если Белый дом будет продолжать настаивать на принятии этого законопроекта.

В итоге Буш-младший сдался, и законопроект о слежке был принят в сильно усечённом виде. Но позже он отомстил за неповиновение: в 2005 году вся троица лишилась своих постов.

И Кристофер Рэй вновь вернулся в компанию King & Spalding, где бывшего заместителя генпрокурора приняли с распростёртыми объятиями.

В течение десяти последних лет он предоставлял юридические услуги таким корпорациям, как Johnson & Johnson, Huntington Ingalls Industries и SunTrust Banks, заработав миллионные гонорары.

Интересно, что среди его клиентов могли быть и российские корпорации "Роснефть" и "Газпром", которые также являются клиентами King & Spalding. Впрочем, как пишет американская пресса, в штате King & Spalding числится более 900 адвокатов и доказательств того, что именно Рэй работал с "Газпромом", сейчас не существует.

Также Кристофер Рэй и сам показал себя неплохим бизнесменом: свои гонорары он вкладывал в различные акции компаний, начиная от Apple Inc и до Wal-Mart и Exxon Mobil. Только в прошлом году эти акции принесли ему доход в размере девяти миллионов долларов.

На страницы газет имя Рэя вновь попало только в 2013 году, когда он стал адвокатом губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи — между прочим, бывшего генпрокурора США — во время так называемого Бриджгейта.

Этот политический скандал вспыхнул после того, как назначенные Кристи чиновники приказали в час пик перекрыть несколько улиц в районе Форт Ли, что вызвало транспортный коллапс, направленный, как считали газетчики, против мэра Форт Ли, который не поддержал кандидатуру Кристи на губернаторских выборах. Дескать, такая страшная месть. В итоге суд признал вину двух подчинённых губернатора, но сам Кристи вышел сухим из воды — правда, "Бриджгейт" основательно подмочил его репутацию, и он потерял все шансы стать кандидатом в президенты США от республиканцев.

А в 2014 году пошли слухи, будто бы это Рэй изъял из дела телефон, посредством которого Кристи и отдал приказ перекрыть улицы. Пропавший телефон так и нее был найден, но слухи о том, что Кристофер Рэй ради своего бывшего босса и клиента пошёл на серьёзное преступление и сокрытие улик, как ни странно, только укрепили его репутацию среди американских юристов.

Идеальный кандидат

Почему Дональд Трамп из всех возможных кандидатур на пост директора ФБР выбрал именно Кристофера Рэя?

Возможно, всё дело в связях Рэя — так, работавший в King & Spalding бывший сенатор Дэн Коутс стал ныне директором национальной разведки — ведомства, назначенного присматривать за всеми американскими спецслужбами. Также Рэй поддерживает неплохие отношения и с президентским зятем — Джаредом Кушнером. Несколько лет назад Рэй являлся юридическим консультантом строительного конгломерата Trump Organization.

С другой стороны, у Кристофера Рэя хорошие отношения и с руководством Республиканской партии — много лет Рэй является спонсором партии, жертвуя личные средства в избирательные фонды республиканцев. Он дружит и с Бобби Берчфилдом, президентским советником по этике, который был назначен в администрацию партии от партийной верхушки, и с бывшим директором ФБР Робертом Мюллером, который ныне на посту специального прокурора ведёт независимое исследование связей Трампа с Россией.

Возможно, назначение Рэя стало последним шансом Трампа противостоять ползучему перевороту в собственной администрации.

После того как из Белого дома "по собственному желанию" выгнали и пресс-секретаря Спайсера, и главу аппарата Прибуса, и даже нового главу пресс-службы Белого дома Скарамуччи, проработавшего в своей должности ровно десять дней, стало очевидно, что рычаги влияния на президента прибирают к своим рукам военные, так или иначе связанные с ЦРУ. Прежде всего, это новый глава аппарата генерал Джон Келли, который в свое время курировал деятельность печально известной тюрьмы Гуантанамо и других спецтюрем ЦРУ. На место главы пресс-службы Келли уже протащил своего бывшего пресс-секретаря в министерстве внутренней безопасности Дэвида Лэпана.

Получится ли у Рэя защитить Трампа — большой вопрос. Всего спустя полгода после инаугурации с Трампом не осталось никого, кто когда-то привёл его к власти. Его нынешнюю команду раздирают внутренние противоречия, бесконечные утечки и обвинения в связях с Москвой, и так просто с этого "кремлёвского" крючка Трампу слезть уже не дадут никогда.

Понятно, что в таких условиях Рэй будет работать только на себя и на свою команду.