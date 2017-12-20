Сына Трампа раскритиковали за печенье-торт с Обамой

Старший сын американского лидера Дональд Трамп — младший выложил в "Инстаграм" фото, на котором держит в руках большое печенье-торт с искажённым изображением Барака Обамы.

"Некоторые из моих друзей решили, что, поскольку мой день рождения через две недели, они подарят мне торт на сорокалетие заранее. Ну и как день рождения мог бы быть полным без Обама-торта? Мне даже пришлось поделиться угощением с Тедом", — подписал своё фото Трамп-младший.

Публикация от Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) Дек 17, 2017 at 5:00 PST

После публикации фото пользователи "Инстаграма" обрушились на сына нынешнего президента США с критикой.

"Трамп-младший! Подрасти сначала и наберись жизненного опыта, прежде чем позволять себе смеяться над Обамой!", — написал пользователь sharikupperman.

Другие пользователи сослались на глупость и невежественность старшего сына президента.

"Тупой мужик и такие же тупые его друзья. Вам никак не даёт покоя Обама? Ха, приятно, что до сих пор он не даёт вам покоя," — написал lowerbirch.

Возмущёнными оказались не только инстаграмеры, но и Стефан Кёрзю — владелец ресторана Dallas Le Bilboquet, в котором был сделан снимок. Он опубликовал пост с извинениями для всех жителей Америки, в котором сожалеет о произошедшем в его ресторане и говорит, что ни в коем случае не поддерживает неуважение, высмеивания и тем более расистские выкрики в адрес экс-президента Барака Обамы.