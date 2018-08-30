Полицейские нашли в аквариуме отрезанные голову и руки 65-летнего пенсионера

По словам правоохранителей, части тела настолько разложились, что эксперты с трудом установили пол погибшего.

В Сан-Франциско бдительные соседи обеспокоились пропажей 65-летнего Брайана Эгга, которого последний раз видели в начале июня. В тот день он гулял с собакой.

Спустя месяц они решили зайти к нему, но дверь открыл незнакомец. Он заявил, что Эгг уехал отдыхать и попросил его присмотреть за домом, сообщает New York Post. Прошёл ещё месяц, и на пороге дома пенсионера заметили частную уборщицу. На этот раз соседи вызвали полицейских.

Они проникли внутрь и увидели ужасающую картину: в аквариуме плавали отрезанные голова и руки, а само тело лежало отдельно на полу. В помещении стоял невыносимый запах, и специалисты не сразу подтвердили личность убитого.

Вскоре был задержан 39-летний Лэнс Сильва, которого видели несколько недель назад в доме старика. Он подозревается в его убийстве с целью хищения имущества.