У этой страны ещё есть шанс... Копа, который убил подростка, признали виновным

Несмотря на то что полицейский сам пришёл с повинной, суду потребовался год, чтобы доказать его вину.

В штате Техас суд присяжных наконец официально признал вину полицейского Роя Оливера, который убил 15-летнего подростка. Трагедия произошла в мае 2017 года, когда соседи вызвали наряд полиции из-за шумной вечеринки в соседнем доме.

Испугавшись ареста, подростки прыгнули в машину и попытались удрать от стражей порядка. Однако офицеру Оливеру, по его же словам, показалось, что водитель — 15-летний Джордан Эдвардс — собирался совершить наезд на его коллегу. Чтобы этого не произошло, он стал стрелять по машине, и одна пуля попала в голову Джордану. Мальчик погиб на месте.

Дело получило широкую огласку. Это далеко не первый случай, когда американских полицейских уличают в превышении полномочий. В частности, в отношении темнокожих граждан США. Например, не так давно Джордж Циммерман застрелил чернокожего подростка Трейвона Мартина и был признан невиновным. Рассмотрение дела Оливера длилось год, и вот только сейчас суд присяжных смог официально признать вину офицера.

Мы изучили видеоматериалы, которые были сделаны в момент убийства. Офицер допустил ошибку, которая привела к смерти 15-летнего мальчика. Несмотря на своё положение, полицейский обязан действовать по закону. По закону он и будет наказан прокурор Джордж Льюис

Ранее сообщалось, что, если вину Роя Оливера докажут, он может сесть в тюрьму пожизненно. Однако пока не сообщается, какой точно срок ему назначил судья.