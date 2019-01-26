Камень в их огород. Студенты пошутили над соседкой-геологом, но кое-чего не учли

Вражда между соседями порой доходит до абсурда, а иногда случаются совсем досадные промахи. История, рассказанная Мелиссой Скраггс и опубликованная на портале Bored Panda, как раз является одним из таких примеров.

Мелисса, аспирант-вулканолог из Калифорнии, оказалась в типичной ситуации: три года она жила на одном месте и не знала проблем, пока прошлым летом в соседний дом не заехали первокурсники. Поначалу Мелисса была сильно взволнована — она ждала громких и буйных вечеринок, но ребята вели себя довольно пристойно, следили за уровнем шума и не забредали к ней во двор.

Но полторы недели назад произошло нечто странное. Так, у Мелиссы и её соседей есть маленькая особенность — возле заезда во дворы стоит камень для тех, кто не может нормально припарковать машину. В случае неудачи хотя бы забор останется цел. Видимо, парни решили, что так не пойдёт, и передвинули его на сторону Мелиссы. Вернуть на место его удалось лишь через несколько дней.

А потом в пятницу вечером парни устроили по-настоящему большую вечеринку. Мелисса зашла предупредить тусовщиков, чтобы они держались подальше от её двора и к семи утра убрали машину, которая не дала бы девушке утром выехать. Каково же было её удивление, когда поутру Мелисса обнаружила, что шутники решили заблокировать её машину камнем.

Ребята не учли одного: Мелисса — вулканистка, которая несколько лет имеет дело с минеральными образованиями и хорошо подготовлена в этом вопросе. В том числе технически. Она решила, что, если просто вернёт камень на место, парни снова передвинут его при случае. Поэтому девушка взяла электрический отбойный молоток и приступила к делу.

Думается, звуки отбойника в семь утра — не то, что хочется услышать после хорошей попойки, но у Мелиссы не было никаких сожалений.

После этого девушка встретила пару своих соседей, один из которых кивком поздоровался, а второй посмотрел на неё округлившимися глазами словно на сумасшедшую. Что ж, зато они достигли взаимопонимания.