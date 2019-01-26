Камень в их огород. Студенты пошутили над соседкой-геологом, но кое-чего не учли

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Камень в их огород. Студенты пошутили над соседкой-геологом, но кое-чего не учли

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Вражда между соседями порой доходит до абсурда, а иногда случаются совсем досадные промахи. История, рассказанная Мелиссой Скраггс и опубликованная на портале Bored Panda, как раз является одним из таких примеров.

Мелисса, аспирант-вулканолог из Калифорнии, оказалась в типичной ситуации: три года она жила на одном месте и не знала проблем, пока прошлым летом в соседний дом не заехали первокурсники. Поначалу Мелисса была сильно взволнована — она ждала громких и буйных вечеринок, но ребята вели себя довольно пристойно, следили за уровнем шума и не забредали к ней во двор.

<p>Фото © Twitter/VolcanoDoc</p>

Но полторы недели назад произошло нечто странное. Так, у Мелиссы и её соседей есть маленькая особенность — возле заезда во дворы стоит камень для тех, кто не может нормально припарковать машину. В случае неудачи хотя бы забор останется цел. Видимо, парни решили, что так не пойдёт, и передвинули его на сторону Мелиссы. Вернуть на место его удалось лишь через несколько дней.

<p>Фото © Twitter/VolcanoDoc</p>

А потом в пятницу вечером парни устроили по-настоящему большую вечеринку. Мелисса зашла предупредить тусовщиков, чтобы они держались подальше от её двора и к семи утра убрали машину, которая не дала бы девушке утром выехать. Каково же было её удивление, когда поутру Мелисса обнаружила, что шутники решили заблокировать её машину камнем.

<p>Фото © Twitter/VolcanoDoc</p>

Ребята не учли одного: Мелисса — вулканистка, которая несколько лет имеет дело с минеральными образованиями и хорошо подготовлена в этом вопросе. В том числе технически. Она решила, что, если просто вернёт камень на место, парни снова передвинут его при случае. Поэтому девушка взяла электрический отбойный молоток и приступила к делу.

<p>Фото © Twitter/VolcanoDoc</p>

Думается, звуки отбойника в семь утра — не то, что хочется услышать после хорошей попойки, но у Мелиссы не было никаких сожалений.

<p>Фото © Twitter/VolcanoDoc</p>

После этого девушка встретила пару своих соседей, один из которых кивком поздоровался, а второй посмотрел на неё округлившимися глазами словно на сумасшедшую. Что ж, зато они достигли взаимопонимания.

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