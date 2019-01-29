Парень снимал красивый вид, как вдруг на горе появилось огромное существо

Необычный инцидент произошёл в начале января в горах Юты, США, пишет Daily Mail.

Группа местных жителей заметила необычное движение на склоне гор на северо-востоке города Прово и решила снять всё на видео. На кадрах можно заметить, как большой тёмный силуэт медленно взбирается на гору. Один из свидетелей произошедшего — Остин Крейг — уверен, что это был снежный человек.

Это был человек? Может быть. Медведь? Тоже может быть. Снежный человек? Вероятно, тоже. Как знать? Остин Крейг

Молодой человек на следующий день взял отгул и решил вернуться на место, чтобы найти доказательства: шерсть, следы на снегу или что-то подобное. Вместе с друзьями он поднялся на склон горы, но не нашел ничего, что могло бы помочь делу. К тому же они решили провести эксперимент и выяснить реальный рост существа, которое удалось поймать на видео. Один из молодых людей встал на то же место, с которого происходила съёмка. Он отметил, что Остин и его друг даже вместе по размерам не походили на снежного человека.

Это не первый раз, когда в Юте кто-то заметил снежного человека или нашёл следы его пребывания. В штате даже существует организация, которая занимается подобными исследованиями, — The Rocky Mountain Sasquatch Organization, хотя представленные ею доказательства, к сожалению, тоже не слишком убедительны.