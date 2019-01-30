Механик из США спас автоледи, позаимствовав приём из сериала "Офис"

Если в следующий раз вас кто-то упрекнёт в безмерной любви к фильмам и сериалам, не обращайте внимания, ведь вы не тратите время зря — вы копите знания, которые могут спасти кому-то жизнь.

Как, например, это сделал 21-летний механик из Аризоны, США, сообщает People. Кросс Скотт работает в автомагазине в Тусоне и в тот день проводил тест-драйв машины для покупателя, когда заметил на обочине белый седан со включенной аварийкой. Кросс решил проверить, в чём дело, но когда подъехал к машине, то увидел, что та всё ещё движется, а женщина за рулём находится без сознания.

Кросс быстро подложил под переднее колесо большой камень, чтобы остановить машину, начал стучать в водительское стекло и кричать, чтобы женщина проснулась, но ничего не помогало. Парень камнем разбил стекло, открыл дверь и проверил у женщины пульс — его не было. Телефон с собой на тест-драйвы Кросс не брал, чтобы не отвлекаться, но тут как раз рядом остановилась пара машин, и водители вызвали службу спасения.

Кросс никогда в жизни не оказывал первую помощь, но в безвыходной ситуации вспомнил подходящую сцену из сериала "Офис". Оттуда Кросс вынес главное: ритм, с которым нужно было делать массаж сердца, совпадал с ритмом песни Stayin’ Alive. Кросс попытался реанимировать женщину, та очнулась, и как раз подоспели парамедики. Один из них сказал механику, что если бы не он, то ситуация обернулась бы трагедией.

Коллеги Кросса сразу же окрестили его героем, но парень только отмахнулся — он считает, что настоящие герои — это парамедики, которые каждый день спасают кому-то жизнь.