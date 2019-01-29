Почти как Маугли. Малыш, потерявшийся в лесу, два дня жил под защитой медведя

Трёхлетний Кейси Хэтэуэй вернулся домой после того, как провёл два дня в лесу при минусовой температуре. Счастливый случай произошел в городе Эрнул, Северная Каролина, США, сообщает The Guardian.

В тот день мальчик играл во дворе своей бабушки вместе с ещё двумя детьми, но по каким-то причинам домой он с ними не вернулся. Как только пропажу Кейси обнаружили, то тут же начались поиски с вертолётами, дронами, собаками и волонтёрами, потому что мальчик был одет слишком легко и не выдержал бы таких низких температур.

Через два дня малыша обнаружили среди колючих кустов, замёрзшего и промокшего насквозь, но живого. Чтобы добраться до него, спасателям пришлось идти по пояс в ледяной воде, а ведь рост самого Кейси не сильно больше полуметра.

Вернувшись домой, мальчик рассказал, что ему в лесу помогал медведь, с которым они подружились. В этой местности на самом деле водится множество медведей, но узнать, говорил ли мальчик правду, невозможно. Однако версию Кейси подхватила и его тётя — Бреанна Хэтэуэй.

Господь послал ему друга, чтобы тот оберегал его. Господь милостив. Чудеса случаются Бреанна Хэтэуэй

По словам тёти, Кейси идёт на поправку, улыбается и разговаривает. Был медведь или не было — неизвестно, но мальчик вернулся домой живым и почти невредимым, а это главное.