Почти как Маугли. Малыш, потерявшийся в лесу, два дня жил под защитой медведя

В тот день мальчик играл во дворе своей бабушки вместе с ещё двумя детьми, но по каким-то причинам домой он с ними не вернулся. Как только пропажу Кейси обнаружили, то тут же начались поиски с вертолётами, дронами, собаками и волонтёрами, потому что мальчик был одет слишком легко и не выдержал бы таких низких температур.
Через два дня малыша обнаружили среди колючих кустов, замёрзшего и промокшего насквозь, но живого. Чтобы добраться до него, спасателям пришлось идти по пояс в ледяной воде, а ведь рост самого Кейси не сильно больше полуметра.
Вернувшись домой, мальчик рассказал, что ему в лесу помогал медведь, с которым они подружились. В этой местности на самом деле водится множество медведей, но узнать, говорил ли мальчик правду, невозможно. Однако версию Кейси подхватила и его тётя — Бреанна Хэтэуэй.
Господь послал ему друга, чтобы тот оберегал его. Господь милостив. Чудеса случаются
Бреанна Хэтэуэй
По словам тёти, Кейси идёт на поправку, улыбается и разговаривает. Был медведь или не было — неизвестно, но мальчик вернулся домой живым и почти невредимым, а это главное.
- Популярные
- По времени