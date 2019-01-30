Стример случайно уснул в прямом эфире, а проснулся звездой с 2 млн просмотров

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Стример случайно уснул в прямом эфире, а проснулся звездой с 2 млн просмотров

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Тем вечером Джессе решил постримить как обычно, не напрягаясь, но он никак не ожидал того, что в итоге получилось, пишет Bored Panda.

У 36-летнего стримера Джессе в "Твитче" есть почти тысяча подписчиков, чем особенно-то не похвалишься, но всё изменилось за одну-единственную ночь. Парень просто решил поболтать с подписчиками и запустил стрим, но, видимо, перед этим у него выдался тяжёлый день, потому что совершенно случайно Джессе заснул.

<p>Фото © Twitch/JesseDStreams</p>

Каково же было его удивление, когда, проснувшись через три часа, он обнаружил, что его до сих пор смотрят более двухсот человек, не забывая донатить и писать комментарии.

<p>Фото © Twitch/JesseDStreams</p>

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Через некоторое время Джессе проснулся, и его встретили в чате криками радости и ликования. Этот момент засняли и запостили в соцсетях, вызвав настоящий фурор и стремительно подняв Джессе по карьерной лестнице. Видео с пробуждением посмотрели более двух миллионов раз, и многие стримеры взяли на вооружение способ лёгкой популярности, но, думаем, он сработал только один раз.

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