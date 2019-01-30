Стример случайно уснул в прямом эфире, а проснулся звездой с 2 млн просмотров

Тем вечером Джессе решил постримить как обычно, не напрягаясь, но он никак не ожидал того, что в итоге получилось, пишет Bored Panda.

У 36-летнего стримера Джессе в "Твитче" есть почти тысяча подписчиков, чем особенно-то не похвалишься, но всё изменилось за одну-единственную ночь. Парень просто решил поболтать с подписчиками и запустил стрим, но, видимо, перед этим у него выдался тяжёлый день, потому что совершенно случайно Джессе заснул.

Каково же было его удивление, когда, проснувшись через три часа, он обнаружил, что его до сих пор смотрят более двухсот человек, не забывая донатить и писать комментарии.

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Через некоторое время Джессе проснулся, и его встретили в чате криками радости и ликования. Этот момент засняли и запостили в соцсетях, вызвав настоящий фурор и стремительно подняв Джессе по карьерной лестнице. Видео с пробуждением посмотрели более двух миллионов раз, и многие стримеры взяли на вооружение способ лёгкой популярности, но, думаем, он сработал только один раз.