Парень превратил кислородную маску в Чужого и показал болезни, кто тут главный

У Джареда Грея, писателя из Аризоны, врачи диагностировали апноэ во сне — опасное заболевание, при котором у спящего человека останавливается дыхание. Они сразу же предложили решение проблемы, но Джаред остался им не очень доволен, пишет Bored Panda.

Джареду по состоянию здоровья требуется аппарат для искусственной вентиляции лёгких, и это "пыточное приспособление" не вызвало у парня особого восторга. Но, поломав немного голову, он нашёл отличное решение.

Джаред пишет книги в жанре научной фантастики и с давних пор фанатеет по Вселенной Чужого.

Поэтому, конечно же, маска, которую парень вынужден надевать каждую ночь, не могла не вызвать у него определённых ассоциаций.

Джаред раздобыл реплику ксеноморфа и принялся за дело.

Он разрезал игрушку и вставил туда свою маску.

И у него получилось нечто невероятное.

Пользователи Сети однозначно оценили старания Джареда, но завистников не оказалось. Интересно почему.