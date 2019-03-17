Парень превратил кислородную маску в Чужого и показал болезни, кто тут главный

Джареду по состоянию здоровья требуется аппарат для искусственной вентиляции лёгких, и это "пыточное приспособление" не вызвало у парня особого восторга. Но, поломав немного голову, он нашёл отличное решение.
Джаред пишет книги в жанре научной фантастики и с давних пор фанатеет по Вселенной Чужого.
Поэтому, конечно же, маска, которую парень вынужден надевать каждую ночь, не могла не вызвать у него определённых ассоциаций.
Джаред раздобыл реплику ксеноморфа и принялся за дело.
Он разрезал игрушку и вставил туда свою маску.
И у него получилось нечто невероятное.
Пользователи Сети однозначно оценили старания Джареда, но завистников не оказалось. Интересно почему.
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