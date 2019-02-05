"У него нож! Он хочет убить ребёнка!" Беременную зарезали на глазах у соседей

Соседи сразу же вызвали скорую, но спасти 35-летнюю Дженнифер Иригойен из Квинса, Нью-Йорк, США, не удалось, сообщает The Mirror.

Дженнифер Иригойен нашли в луже собственной крови после того, как соседи выбежали на её крики, доносящиеся из квартиры. Убийца не случайно выбрал жертвой девушку, которая была на пятом месяце беременности. Мужчина хотел убить нерождённого ребёнка и ударил ножом прямо в живот Дженнифер.

Сосед погибшей слышал, как она кричала: "У него есть нож! Он собирается убить ребёнка!" После этого убийца повалил Дженнифер с лестницы, пока жертва пыталась сопротивляться. Очевидец тут же позвонил в полицию, однако было уже поздно — беременная девушка погибла на месте, оставшись лежать в вестибюле жилого дома.

Она лежала на лестнице и истекала кровью. Рядом с ней была маленькая собака. Кажется, мопс. Его лапы тоже были все в крови Сосед

Дженнифер, которая работала элитным агентом по недвижимости, получила несколько ранений в шею и в область живота. По предварительной версии, к убийству мог быть причастен её бойфренд. У девушки остался 12-летний сын от предыдущего брака.