Девушка не понимала, куда пропадают вещи, пока не услышала из шкафа: "Привет!"

Студентка университета Мэдди из Гринсборо, Северная Каролина, США, была неприятно удивлена, обнаружив в своём шкафу неизвестного мужчину, сообщает Fox8.

Некоторое время назад жительница Гринсборо стала замечать, как начали пропадать её вещи — футболки и штаны. Какие-то предметы лежали не на том месте, какие-то отсутствовали, в ванной на стене появлялись отпечатки рук... С каждым днём Мэдди всё больше боялась находиться у себя в комнате.

Мэдди сперва винила в происходящем соседку, но та клятвенно заверила, что не имеет к этому никакого отношения, и девушки не на шутку испугались, подумав, что у них завёлся призрак. Однажды вечером Мэдди услышала в шкафу странный звук и решила, что к ней забрался в комнату енот. Студентка в шутку спросила, кто там, и каково же было её удивление, когда ей ответили: "О, меня зовут Дрю".

У Мэдди в шкафу сидел парень, и на нём была одежда студентки. Рядом с ним стояла сумка, в которой тоже было что-то из вещей Мэдди. Перепуганная девушка вызвала полицию и позвонила своему парню. Пока Мэдди ждала прибытия правоохранителей, она решила отвлечь незнакомца разговором.

Он надел мою шапку и пошёл в ванную посмотреться в зеркало. Он сказал, что я красивая, и спросил, можно ли меня обнять, но так и не прикоснулся Мэдди

Полиция сообщила, что 30-летнего парня из шкафа зовут Эндрю Суоффорд и он обвиняется в 14 преступлениях, среди которых воровство и кража личности. Но Мэдди больше волновало, как именно он проник к ней в дом. Арендодатель поменял замки в квартире, но Мэдди и её соседка больше не чувствовали себя в безопасности и решили переехать.