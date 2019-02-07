Тайна вокруг тела 10-летнего ребёнка, найденного 20 лет назад, наконец раскрыта

За последние годы технологии шагнули далеко вперёд, и благодаря восстановлению лица по черепу неизвестный мальчик наконец-то обрёл имя. Но раскрывшиеся подробности дела не принесли ожидаемых удовлетворения и радости, пишет Mirror.

Пугающее убийство 10-летнего мальчика, чьё тело было найдено рабочими в сентябре 1998 года возле билбордов в Северной Каролине, США, наконец-то раскрыто спустя 20 лет поисков и расследований. Тело было в уже довольно плохом состоянии, а примерная внешность ребёнка не подходила ни под одно описание пропавших детей, поэтому тогда идентифицировать его не удалось.

Но недавно благодаря технологии восстановления лица и сопоставлению ДНК выяснилось, что погибшего мальчика звали Роберт Уитт. Вот только радость исследователей была недолгой, потому что недавно при помощи той же технологии опознали ещё одно тело. За 350 километров от тела Бобби лежала его мёртвая мать — Мьёнг Хва Чо.

Исследователям удалось отыскать семью Мьенг и Бобби. Так получилось, что один их родственник из интереса решил сдать ДНК-тест. Сам того не зная, мужчина помог найти связующее звено в этой страшной истории. Узнав правду о том, что случилось 20 лет назад, семья пришла в отчаяние. Тогда им сообщили, что мама и сын уехали на родину, в Южную Корею, поэтому никто и не думал подавать заявление о пропаже.

Бобби был очень милым и добрым ребёнком, он всегда улыбался и радовался жизни Родственники погибших

Следующим ударом для семьи Мьенг стало известие, что убийцей оказался отец Бобби, который и сообщил о внезапном отъезде жены и сына. Сейчас он находится в тюрьме за преступление, никак не связанное с этим убийством, — вооружённое ограбление. После нескольких допросов отец и муж всё-таки сознался в содеянном. По первому обвинению он должен был выйти в 2037 году, но с учётом новых обстоятельств это вряд ли теперь произойдёт.