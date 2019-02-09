Врачи нашли у бабушки рак, но всё оказалось гораздо страшнее — она была здорова

Когда 73-летней Линде Вули из Энглвуда, Колорадо, США, врачи диагностировали рак и назначили лечение, она подумала, что теперь всё будет хорошо. Но она сильно ошибалась — её мучения тогда только начались, пишет Daily Mail.

Спустя 8 месяцев после того, как врачи нашли у Линды рак, она умерла. И не потому, что проиграла в борьбе с этим серьёзным заболеванием. Сразу после обследования специалисты отправили женщину на операцию — нужно было как можно скорее удалить опухоль. И только проверив послеоперационные анализы, они поняли, что совершили непоправимую ошибку.

Конечно, Линде от этого легче не стало — абсолютно здоровые почки было уже не вернуть. Вся её жизнь пошла под откос — женщина была вынуждена часами просиживать на диализе. Почки жизненно важны для человека, они помогают выводить излишек воды из организма. С одной почкой ещё можно как-то справиться, но без обеих — почти невозможно. Нужен присмотр медиков и определённое оборудование.

Сказать, что Линда была недовольна произошедшим, ничего не сказать. Теперь всё её время тратилось на больницы, анализы и различные процедуры. К тому же её ещё и не сразу занесли в список людей, ждущих пересадки. Сперва ей надо было прийти в себя после операции, тем более донорские органы появляются в доступе не так часто, как хотелось бы.

Это очень страшно, у вас ведь нет выбора. Вы идёте в больницу и верите, что вам помогут Линда Вули

Всем известно, что пациенты в возрасте редко доживают до своей трансплантации. И, к сожалению, Линда Вули в их число войти не смогла.