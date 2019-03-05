Убийцы поездов. Американская фирма хочет наводнить Россию китайскими ЖД-колёсами

К 2025 году большая часть вагонов в России будет нуждаться в замене. На крупной программе модернизации решила подзаработать американская компания Amsted Rail. В ходе специального расследования Лайф установил, что для "отжима" миллиардных заказов у российских компаний американцы готовы пойти даже на изменение норм и правил, установленных Минтрансом

Фирма-прокладка

В конце 2018 года в Минтранс России поступило письмо от компании Xinyang Amsted Tonghe Wheel Company Ltd., чей завод расположен в городе Синьян провинции Хэнань КНР. Само письмо было крайне доброжелательным, а из его содержания следовало, что китайцы активно ищут новый рынок сбыта. На первый взгляд, цель китайских промышленников была благой: узнав о росте спроса на российские колёса для подвижного состава, Xinyang Amsted предложили в 2019 году щедро выделить из своих (пока ещё) простаивающих мощностей до 50 тысяч литых колес. Эти колеса, как отмечалось в письме, 25 декабря как раз завершат пробеговые испытания на экспериментальном кольце Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ).

Но для того, чтобы начать поставки и эксплуатацию литых колес, нужна сертификация, а также согласие РЖД и Минтранса, включая контрольные органы. Об этом согласии и попросили российское министерство представители Xinyang Amsted. Как бы между делом в письме-предложении было упомянуто, что в случае успешного и взаимовыгодного сотрудничества компания будет готова организовать производство литых колес в России вместе с неизвестным "российским партнёром". Его Xiniang Amsted так и не раскрыла, зато был упомянут "международный партнёр" — американская Amsted Rail со штаб-квартирой в Чикаго.

По факту Amsted Rail является не международным партнёром китайского завода (как было указано в документах), а владельцем китайского завода. Любопытно и другое: обращение в Минтранс было подписано вице-президентом Amsted Rail по международным вопросам и по совместительству одним из членов совета директоров китайской Xinyang Amsted Маркусом Монтенекуртом. Судя по выписке из ЕГРЮЛ, Монтенекурт также возглавляет и представительство Amsted Rail в России. Руководство компанией осуществляется через оформленное по всем правилам юридическое лицо — ООО "Трансолушнз СНГ". Как стало известно Лайфу, это же юрлицо было указано в качестве "контакта" для всех последующих переговоров с Минтрансом. Говоря простым языком, правом решать вопрос с китайским заводом американская компания, офис которой "для удобства" находится в России, наделила сама себя.

Заход с третьей стороны

Как стало известно Лайфу из нормативных документов, по заказу Amsted Rail в России уже вовсю ведётся деятельность по разработке и утверждению ГОСТа для литых железнодорожных колёс. Согласно данным Росстандарта, ВНИИЖТ ещё в 2018 году внёс разработку соответствующего ГОСТа в Программу национальной стандартизации. Свои предложения институт и Amsted Rail внесли на рассмотрение в Объединение производителей железнодорожной техники (НП ОПЖТ), в которое входят все ключевые игроки на этом рынке.

Более того, при изучении открытой информации удалось обнаружить, что Amsted Rail через свою российскую компанию "Трансолушнз СНГ" напрямую финансирует ВНИИЖТ разработку ГОСТА на литые колеса. Если переключиться с юридического на простой русский язык, то это означает, что американская компания через собственное юридическое лицо выделяет деньги на создание закона "под себя". При этом, если верить проекту ГОСТа и пояснительной записке, американцы даже не скрывают, что китайский завод принадлежит Amsted Rail. По информации Лайфа, сегодня, 5 марта, участники рабочей группы соберутся, чтобы обсудить целесообразность разработки такого ГОСТа.

Главной проблемой для американцев стало качество колёс, производимых в КНР, — именно его будут обсуждать в ходе заседания специальной комиссии. В пояснительной записке, кстати, отмечается, что на литые колёса китайского производства нельзя в полном объёме распространить требования, которые применяются к цельнокатаным колёсам, выпускающимся в России.

Преступная халатность

В США требования к железнодорожным колёсам крайне строгие. Грузовые и пассажирские поезда в Америке ходят по разным веткам и магистралям, а любые расследования почти сразу начинаются с экспертизы подвижного состава. При этом требований к грузовым колёсам меньше, а к локомотивам и пассажирским вагонам, для которых используются только цельнокатаные колёса, требования почти такие же, как у Пентагона к производителям оружия. Что касается американской компании Amsted Rail, то из-за их колёс уже происходили крупные железнодорожные аварии с тяжёлыми последствиями.

В декабре 2011 года разрушение поверхности колеса Amsted Rail стало причиной схода с путей 19 вагонов с углём. Двумя годами позднее трагедия повторилась в более крупном масштабе. В апреле 2013 года лопнувшее колесо Amsted Rail стало причиной схода с рельсов цистерн с нефтью, в результате чего в Канаде случилась экологическая катастрофа. Стоит отметить, что американские ЖД-колёса лопались при нормальных для России температурах: в 2013 году колёса не выдержали, когда термометры показывали всего минус 11 градусов.

Не проходят по параметрам

Именно эти колёса, которые были "забракованы" не только в США, но и в Европе, американская компания пытается продать в Россию. К слову, относительно различий между американскими и российскими требованиями уже сделан однозначный вывод. Специалисты российского ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" установили, что литые колёса имеют целый ряд недостатков перед катаными колёсами, эксплуатация которых проходит на российской железнодорожной сети, где интенсивность и скорость движения существенно превосходят американские.

Важно помнить и другое. За следующие 10 лет в России должно быть списано больше 130 тысяч железнодорожных вагонов. Нетрудно догадаться, что на обновлении подвижного состава при грамотном планировании можно неплохо заработать. Однако требования и проверки, ГОСТЫ и согласования никто отменять не собирается. Источники Лайфа отмечают, что в Amsted Rail не могли не знать о том, что их продукт не соответствует и не может соответствовать российским нормам и ГОСТам. При этом, как отмечает источник Лайфа, близкий к РЖД, китайские колёса в закупке могут оказаться не только опаснее, но и в полтора-два раза дороже отечественных продуктов. К тому же, об их быстрой сертификации не может быть и речи — проверка качества, стендовые и натурные испытания изделий займут длительное время.

До сих пор неясно, для чего было потрачено столько времени и сил российских учёных и контролирующих органов на бесконечно устаревшие зарубежные "инновации", реанимировать которые их владельцы хотят за счёт российского рынка, приравнивая Россию к "банановой республике". Но самый важный вопрос — безопасность. Если литые колёса лопаются при температуре, которая во многих регионах России держится до лета, то что будет с китайским железом на морозе –30–40 градусов? Отечественные специалисты на этот вопрос ответили однозначно.

Использование на сети железных дорог подвижного состава с литыми колесами при температурах менее –30 градусов представляет серьёзную опасность Из отчёта ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина"

Видимо, как раз по этой причине американская Amsted Rail оплачивает через своё российское юрлицо разработку нового ГОСТа по качеству железнодорожных колёс — по существующим нормам, американо-китайские колёса просто опасны для использования в России. Кроме того, нигде не указывается, кто будет отвечать за гибель пассажиров обычного поезда, с которым состав на китайских колёсах может столкнуться при сходе с рельсов. Откупиться от трагедии такого масштаба уже не получится, однако жизни простых россиян, равно как и сохранность природных ресурсов, судя по уровню вмешательства, американскую компанию не очень беспокоят.