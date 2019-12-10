Последнее, что успели молодожёны после извержения вулкана, — послать аудио семье

Лорен и Мэтт Ури поженились совсем недавно — в октябре 2019 года. Их медовый месяц чуть не обернулся трагедией.

Молодожёны из Ричмонда, США, отправились в путешествие в Новую Зеландию, не подозревая, к чему оно приведёт. После извержения вулкана на острове Уайт их родственники не находили себе места.

Дело в том, что пара пропала и перестала выходить на связь после того, как Мэтт послал своей матери душераздирающее голосовое сообщение. Об этом рассказала Барбара Бархам, мать Лорен, для The Washington Post.

Мэттью сказал, что произошло извержение вулкана и они получили очень сильные ожоги. Ему было очень сложно разговаривать по телефону, поэтому он пообещал позвонить, как только сможет. Из-за сильных ожогов на руках ему было трудно даже набрать номер Барбара Бархам

Но молодую семью всё-таки удалось спасти. В понедельник Бархам сообщили, что её дочь находится в больнице в Окленде, США. Она перенесла операцию и уже восстанавливается от ожога, покрывшего 20 процентов поверхности её тела.

Мэтт Ури получил ожог 80% поверхности тела, поэтому транспортировать его в США было опасно — сейчас он восстанавливается в клинике в городе Крайстчерче, Новая Зеландия.

Когда Лорен восстановится, вместе со своей мамой и свекровью они собираются отправиться в Новую Зеландию, чтобы ухаживать за пострадавшим.

Во время извержения вулкана на острове Уайт было 47 человек. 37 из них — пассажиры круизного судна Ovation of the Seas, на котором путешествовала семья Ури, сообщает People. На данный момент сообщается о пяти погибших.

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