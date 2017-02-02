"Красный авангард" бунта против Трампа: леваки как ударный отряд либералов

Массовыми беспорядками и погромами закончились протесты против выступления в Университете Беркли (Калифорния) публициста Майло Яннопулоса, редактора сайта Breitbart, руководителем которого до недавнего времени был Стив Бэннон, ныне старший советник (это официальная должность) президента Дональда Трампа.

Молодые люди в чёрной одежде и с закрытыми лицами разожгли перед входом в здание, где должен был выступать Яннопулос, костёр, закидали окна камнями, а затем начали громить дубинами банкоматы.

Участники беспорядков наносили на разносимые ими объекты инфраструктуры надписи "Убивай фашистов!" и "Убей Трампа!" краской из распылителей, придавая своему вандализму некий идеологический мотив.

С подобными выступлениями Америка начала регулярно сталкиваться с момента победы на выборах кандидата-республиканца. 20 января, в день инаугурации Трампа, на улицах Вашингтона собрались несколько сотен одетых во всё чёрное левых радикалов, шествовавших с баннером "Заставим расистов бояться снова!" (Make Racists Afraid Again! — аллюзия к лозунгу нового президента Make America Great Again! — то есть "Сделаем Америку снова великой!").

Баннер был украшен стильно выписанной буквой "А" в круге (символ анархистов) и тремя стрелами (символ движения красных скинхедов-анархистов, Red & Anarchist Skinhead, RASH).

Уличные акции под подобным лозунгом проводились в разных городах США и ранее, начиная с объявления 9 ноября 2016 года о победе Трампа, и организовывались опять-таки местными боевыми группами антифашистов (например, 18 ноября 2016 года в Бостоне организацией акций занимались представители интернет-паблика Boston Radikals Events).

В ходе протестов в столице США 20 января — в день, заранее объявленный анархистами и антифашистами из различных объединений Национальным днём активности (термин "национальный" здесь применён, конечно, не в плане принадлежности к какой-либо национальности, что для носителей подобных взглядов является предосудительным, а как "главный на уровне всего государства") — "возмездие" со стороны борцов с фашизмом постигло витрины Starbucks и McDonald's, банков, припаркованные на улицах престижные автомашины и прочие неодушевлённые объекты.

Скорее случайным успехом можно было счесть появление на пути крушащей всё вокруг толпы одного из лидеров альт-правых Ричарда Спенсера, дававшего интервью журналистам. Один из участников шествия молниеносно подскочил, "выписал" Спенсеру в лицо с локтя и тут же убежал, ощущая себя, без сомнения, как минимум победившим ку-клукс-клан. Но, хотя упомянутый альт-правый деятель и известен эпатажным поведением вроде вскидывания правой руки с криком "Хайль Трамп!", счесть его опасным нацистом можно с таким же успехом, как грешившего подобным на публику в 1970-е годы певца Дэвида Боуи.

Да и само движение альт-правых, как ранее подробно рассказывал Лайф, состоит в основном из любителей подобных сетевых провокаций (вроде мемов с лягушонком Пепе, строящим стену на границе с Мексикой). Тот же Яннопулос — весьма манерный изнеженный шоумен, к тому же не скрывающий того, что он гей, а его старший коллега на Breitbart — ортодоксальный иудей и патриот Израиля Джоэл Поллак. Не очень походят на опасных фанатиков, правда?

Зато их оппоненты такое впечатление производят — и погромщики, с явным удовольствием крушащие банкоматы и витрины (а ведь о том, что митингующие намереваются уничтожать собственность, американская пресса сообщала со слов своих источников ещё за неделю до беспорядков в Вашингтоне), и, например, "красная гвардия Остина", пришедшая 19 ноября 2016 года на митинг в этом техасском городе "устрашать расистов" с автоматами в руках.

Россия слишком хорошо помнит подобных "красных гвардейцев", ровно 100 лет назад уже насаждавших путём террора свои порядки. Амбиции их нынешних американских коллег явно не меньше — 20 января их вожди вещали в Вашингтоне о революции, "оккупировав" подножие памятника генерал-лейтенанту Гражданской войны Джону Логану в центре города.

Конечно, пришедшая дать выход своей агрессии и пытающаяся поставить себя в жизни школота (возраст участников заметен даже на видео) далека от совершения революции, хотя уже овладела тактикой уличной войны (ударопрочные очки, пластиковые щиты и т.д.).

Интереснее другое. Вещающие о "мире без границ" и призывающие к борьбе с "трампизмом" леваки удивительным образом оказались в авангарде протеста против нового президента, организуемого Джорджем Соросом, истеблишментом Демократической партии и прочим коллективным Уолл-стритом, с которым они вроде бы и ведут борьбу.

Да и в России анархисты уже в начале 2010-х годов "прописались" в качестве "ударного кулака" на митингах либеральной оппозиции, после того как последнюю покинули игравшую ту же роль для неё в середине нулевых нацболы. Те же чёрно-красные флаги, под которыми протестуют сейчас против Трампа, реяли над колонной таких же одетых во всё чёрное бойцов колонны анархистов, находившейся 6 мая 2012 года по странной "случайности" на острие попытки прорыва цепей ОМОНа на Большом Каменном мосту в сторону Кремля.

Кто и как поставил агрессивных молодых субкультурщиков на службу политической оппозиции в лице весьма обеспеченных россиян, рукопожатных в верхах западного истеблишмента, направив её от уличных драк к борьбе с государством, — вопрос сложный (как и сам описанный процесс, шедший долгое время), требующий отдельного описания. Но это факт, который нуждается в понимании и осмыслении, ибо события в США вновь оживили этот противоестественный альянс.