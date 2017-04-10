После удара по Сирии Трамп теряет поддержку своих сторонников в США

В воскресенье у Белого дома прошёл антивоенный пикет, организованный "альтернативными правыми" (alt-right). Ричард Спенсер и его сторонники, ещё недавно считавшие Дональда Трампа своим единомышленником и даже вождём, выступили против бомбардировок Сирии. Перед этим консервативное издание The National Interest назвало самой большой проблемой Трампа потерю симпатий антисистемно настроенных активистов, сыгравших видную роль в его победе.

"Никаких больше неоконовских войн" (неоконы, или неоконсерваторы, — влиятельное политическое течение в республиканской партии, игравшее ключевую роль в агрессивной политике Джорджа Буша — младшего на Ближнем Востоке), "Руки прочь от Сирии" — с такими плакатами Спенсер и "альтернативные правые" вышли к резиденции президента.

Многие из них держали в руках крупно распечатанные твиты Трампа, который ещё в 2013 году прямо критиковал попытки США ударить по Асаду, расценивая их как бессмысленные и идущие лишь на пользу ИГИЛ*. Вскоре группа активистов подверглась нападению более многочисленных антифа, с начала марта этого года занимающихся избиением на улицах трампистов.

— Сколько ущерба нанесло Трампу нападение на Сирию? — задался 7 апреля вопросом Дэниел Маккарти на The National Interest. — Так, он лишился Энн Коултер (известной консервативной публицистки и общественного деятеля. — Прим. Лайфа), выплеснувшей своё неудовольствие в "Твиттере", а также публиковавшей в своей ленте сообщения менее известных сторонников (Трампа. — Прим. Лайфа), которые чувствуют себя одинаково преданными. Он потерял Джастина Раймондо с его Antiwar.com, а также значительные группы приверженцев Рона Пола и Патрика Бьюкенена, сошедшиеся к Трампу под знамя "Америка прежде всего". Он потерял даже сайт InfoWars, читатели которого в подавляющем большинстве выступают против атак (на Сирию. — Прим. Лайфа), судя по голосованиям посетителей сайта и их комментариям. Комментаторы на Breitbart.com не менее возмущены действиями Трампа.

Интересный момент по поводу исполнительного председателя Breitbart.com Стивена Бэннона, который в 2016 году привлёк симпатии миллионов американцев к Трампу за счёт своего сайта, который сам характеризовал как "платформу альтернативных правых", а затем сменил этот пост сначала на руководителя избирательного штаба Трампа, а затем — его главного советника в Белом доме. Бэннона, который был включён в Совет по национальной безопасности, американские СМИ представляли как фашиста, исчадие ада, подталкивающее президента к войнам со всем миром.

Однако, пока Бэннон входил в Совет по национальной безопасности, политика Трампа на мировой арене оставалась удивительно мирной, но стоило его противникам добиться 4 апреля исключения бывшего главы Breitbart.com из этого органа, как "Томагавки" ударили по Сирии.

— Бэннон, лидер правых популистов, по-видимому, с каждым днём теряет свои позиции в ходе внутренних боёв в Белом доме (7 апреля The Wall Street Journal сообщило, что он может вообще покинуть администрацию президента. — Прим. Лайфа), — пишет Маккарти. — Слухи о том, что руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус (сыгравший заметную роль в приходе Трампа к власти. — Прим. Лайфа) может быть заменён на более умеренного вашингтонского инсайдера, стали причиной для Лоры Ингрем (бывший политический комментатор Fox News и сторонница Трампа. — Прим. Лайфа) язвительно написать в "Твиттере", что "Трамп забирается в болото ("вашингтонское болото", символ истеблишмента. — Прим. Лайфа), которое он обещал осушить".

Зато действия Трампа одобрили Хиллари Клинтон, чью разрушительную политику на Ближнем Востоке он яростно критиковал в ходе выборов, сенатор от Флориды Марко Рубио, кандидат от неоконов, злее всего нападавший на Трампа в ходе республиканских праймериз, и сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, в 2016 году сравнивавший последствия избрания Трампа в президенты с "Титаником", несущимся на айсберг.