На "Тавриде" снимают фильмы

На молодёжном форуме "Таврида" начинающие режиссёры и продюсеры снимают фильм ужасов. 26 июля на площадке стартовала "Видеоконтент смена". 400 блогеров, актёров и motion-дизайнеров из 85 регионов России под присмотром наставников снимают веб-сериалы, делают мультфильмы и пишут сценарии.

Берег Крыма, безлюдный скалистый пляж. Пятеро подростков веселятся до тех пор, пока им не начинают приходить мистические фотографии из их же будущего. Таков сценарный набросок хоррор-сериала, который прямо сейчас на "Тавриде" снимает 31-летний омский режиссёр Владимир Конарев с четырьмя другими участниками молодёжного форума "Таврида".

— У нас сегодня был первый день мастер-классов, нужно было придумать идею для сериала, — говорит Владимир Конарев. — У меня давно были мысли снять мистический триллер. Времени, конечно, мало: пять дней на съёмки с монтажом, поэтому делаем пока только тизер, чтобы показать его на закрытии смены.

Каждый участник "Тавриды" — это уже состоявшийся в профессиональном плане человек. Ему от 18 до 35, он вовремя подал заявку на участие, прикрепил к анкете своё портфолио и прошёл собеседование.

— Для меня здесь самое главное — это знакомства. На "Тавриде" люди с одними и теми же целями, взглядами. Третий раз участвую в форуме, до сих пор общаюсь со многими ребятами, которые были со мной на прошлых сменах, — продолжает Конарев.

Участники "Тавриды" живут на закрытой территории под Судаком у самого моря. Ещё в апреле на этом месте был пустырь — сейчас аккуратные домики с газоном, сцены, образовательные шатры, кафе, сёрф-спот и площадка для йоги. После смены художников и архитекторов территория дополнилась арт-объектами, поэтому "Таврида" обзавелась своим маяком, "ласточкиным гнездом" и даже собственным "метро".

По атмосфере всё это напоминает детский лагерь, только для взрослых и креативных, где вместо вожатых — именитые наставники, а за победу в конкурсе вручают не конфеты, а грант под свой проект. Но одно всё-таки остаётся неизменным: каждый вечер и те, и другие сидят у костров с "Батарейкой" под гитару.

— У нас в этой смене девять школ и ещё одна факультативная лаборатория, — рассказывает руководитель форума, генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин. — Это достаточно известные продакшн-компании, которые всерьёз на этом рынке. Мы надеемся, что участники форума раскроют здесь себя и эксперты станут для них настоящими наставниками и помогут открыть им большой мир медиаиндустрии.

На "Тавриде" каждый участник может заявить свой проект и получить грант до трёх миллионов рублей. За пять лет проведения форума участникам выдали более 300 грантов на сумму 40 миллионов рублей.

С этого года "Таврида" переходит на круглогодичный формат и расширяется до формата арт-кластера. Теперь это не только образовательный форум, но и фестиваль творческих сообществ "Таврида — Арт", а также стационарная "арт-резиденция". Капитальное строительство центра начнётся этой осенью, резиденцию планируется открыть к 2022 году.