На "Тавриде" пройдёт своё "Нашествие"

Лучшие музыканты, талантливая публика, Чёрное море и завораживающие виды на бухту Капсель. Таким будет фестиваль "Таврида — Арт".

На международном образовательном форуме "Таврида" с 23 по 25 августа пройдёт своё "Нашествие". Только без алкоголя, с бесплатным входом и в окружении самых креативных ребят со всей страны. Называется фестиваль "Таврида — Арт", и на нём будет интересно поклонникам всех музыкальных направлений.

Так, 23 августа на фестиваль приедут "Ария", Гарик Сукачёв, Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, "25/17" и "Пикник". 24 августа рокеров сменят хип-хоп-исполнители: Guf, ST, Кравц, Natán, Doni и другие. После на сцену выйдут резиденты Stand up Comedy. В заключительный день фестиваля для зрителей споют Моя Мишель, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлиана Караулова.

Площадка будет разбита на восемь арт-кварталов: места для художников, театралов, народников, танцоров, кавээнщиков, спортсменов и музыкантов. Места хватит всем.

Фестиваль будет проходить на территории образовательного форума "Таврида" в бухте Капсель, где всё лето обучаются молодые креативные ребята со всей страны. В этом году форум расширился до арт-кластера, в рамках которого запланировано строительство стационарной арт-резиденции.

Чтобы почувствовать себя жителем арт-квартала и увидеть, как живут участники форума "Таврида" на берегу Чёрного моря, нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Участие бесплатное. Только советуем поторопиться! Регистрация заканчивается 6 августа.