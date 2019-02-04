Девушка узнала, что встречается с донором крови, который спас её 11 лет назад

Лин Сяо Фэн из Тайваня была поражена, выяснив, что её парень Лиан Жи Чень был одним из тех, кто помог ей оправиться после ужасной аварии, пишет Mirror.

В 2008 году, задолго до того как познакомиться со своим парнем, Лин попала в серьёзное ДТП, после которого ей потребовалось долгое лечение и обильное переливание крови. Пару лет назад, когда парочка только начала встречаться, Лин рассказала своему парню о случившемся, а он ещё шутя отметил, что раньше активно сдавал кровь и, может быть, тогда спас ей жизнь.

В каждой шутке есть доля шутки, и Лин эта мысль не давала покоя. Девушка обратилась в больницу с просьбой отыскать людей, которые помогли ей 11 лет назад. И каково же было её удивление, когда ей сообщили, что одним из доноров в самом деле является Лиан Жи Чень.

Сдавать кровь — очень важно. Так вы можете спасти свою будущую жену! Лиан Жи Чень

Молодой человек уверен, что между ними есть телепатическая связь и именно из-за общей крови они с Лин так прекрасно понимают друг друга.