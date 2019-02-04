Девушка узнала, что встречается с донором крови, который спас её 11 лет назад

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Девушка узнала, что встречается с донором крови, который спас её 11 лет назад

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Лин Сяо Фэн из Тайваня была поражена, выяснив, что её парень Лиан Жи Чень был одним из тех, кто помог ей оправиться после ужасной аварии, пишет Mirror.

В 2008 году, задолго до того как познакомиться со своим парнем, Лин попала в серьёзное ДТП, после которого ей потребовалось долгое лечение и обильное переливание крови. Пару лет назад, когда парочка только начала встречаться, Лин рассказала своему парню о случившемся, а он ещё шутя отметил, что раньше активно сдавал кровь и, может быть, тогда спас ей жизнь.

<p>Фото © chinatimes</p>

В каждой шутке есть доля шутки, и Лин эта мысль не давала покоя. Девушка обратилась в больницу с просьбой отыскать людей, которые помогли ей 11 лет назад. И каково же было её удивление, когда ей сообщили, что одним из доноров в самом деле является Лиан Жи Чень.

<p>Фото © chinatimes</p>

Сдавать кровь — очень важно. Так вы можете спасти свою будущую жену!

Лиан Жи Чень

Молодой человек уверен, что между ними есть телепатическая связь и именно из-за общей крови они с Лин так прекрасно понимают друг друга.

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