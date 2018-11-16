И эта туда же! Бывшую Тайгера Вудса арестовали за проституцию по наркобартеру

Бывшая девушка Тайгера Вудса занималась проституцией, чтобы достать героин. К счастью, 35-летнюю Джейми Юнгерс вовремя заметил профессиональный охотник за преступниками, который снимается в собственном реалити-шоу. Мужчина сумел найти Джейми и вызволить её из притона, сообщает The Sun.
Она весила около 40 кг, когда мы её нашли. В ближайшие несколько недель она просто могла умереть. Её держали в доме, где заставляли заниматься проституцией, а взамен давали ей наркотики. Она рассказала, что работала в 4–5 подобных местах
Дуэйн Ли Чепмен
Поиски Джейми начались после того, как она не явилась в суд по делу о краже у собственного отца. В итоге девушка снова оказалась за решёткой по обвинению в хранении наркотиков. Согласно судебным документам, до этого против неё выдвигали ещё шесть обвинений в краже и обмане её отца — Дугласа.
Все эти грязные ублюдки хотели меня только потому, что я встречалась раньше с Тайгером. И перед тем, как я узнала об этом, они подсадили меня на наркотики. Теперь я чёртова наркоманка и ненавижу себя
Джейми Юнгерс
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