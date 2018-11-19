На Google Earth нашли таинственные тоннели, связывающие Антарктиду и Австралию

Любопытный вывод о наличии на океанском дне тоннелей, соединяющих Антарктиду с Австралией и Аргентиной, сделал автор Youtube-канала Disclose Screen Нил Эванс. Он убрал слой воды в программе Google Earth и увидел сотни прямых линий, которые, по его мнению, берут начало на "ледяном материке".
Мы видим, что на самом деле находится на морском дне или под ним. Одно можно сказать наверняка — природа не создаёт прямых линий
Нил Эванс
Некоторые линии, обнаруженные Эвансом, дотягиваются до Зелёного континента и Южной Америки.
В комментариях под видео пользователи Youtube тоже не скрывают своё удивление. "Это сумасшествие, похоже, кто-то роет подземные тоннели", — написал один из них. Другой добавил: "Эти линии определённо не могут быть естественного происхождения. Они выглядят слишком прямыми".
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